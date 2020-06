Copiii exceptionali de 10 la Bac. Au luat nota maxima fara meditatii, invatand pe branci la licee de provincie lipsite de "pretentii"

Ziare.

a absolvit profilul economic al Liceului Tehnologic "Haralamb Vasiliu" din Podu Iloaiei, judetul Iasi. A sustinut examenul de Bacalaureat la limba romana, matematica si geografie si a obtinut rezultate excelente, in ciuda conditiilor speciale din acest an., sustine absolventa.Pentru a reusi aceasta performanta, Mihaela a incercat sa invete la limba romana cate un comentariu pe zi, iar pe celelalte doar sa le repete. La matematica si geografie rezolva zilnic cate o varianta de subiect., adauga adolescenta din judetul Iasi.Acum, Mihaela se pregateste pentru admiterea la Facultatea de Medicina Generala din Iasi.este absolvent al profilului de filologie al Liceului Teoretic Zimnicea din jud. Teleorman. A sustinut examenul maturitatii la limba romana, istorie si geografie. Ajutorul profesorilor de la clasa i-a fost de ajuns pentru a putea obtine nota maxima la examenul de Bacalaureat., sustine absolventul.Vlad recunoaste ca a avut putine emotii in timpul examenului. Insa, nu din cauza temperaturii, ci pentru faptul ca nu a mai avut o interactiune cu liceul de mult timp., adauga acesta.Absolventul a fost pasionat pe parcursul celor patru ani de liceu de engleza si franceza isi doreste sa urmeze cursurile de la Facultatea de Limbi si literaturi straine din cadrul Universitatii din Bucuresti.este absolventa profilului de stiinte sociale al Liceului Teoretic "Mircea Eliade" din Lupeni, judetul Hunedoara. Examenul de Bacalaureat l-a sustinut la limba romana, matematica si istorie. A reusit aceasta performanta pentru ca a invatat constant in cei patru ani de liceu, iar materiile ei preferate au fost limba romana si istoria.Diana si-a facut un program pentru a putea invata, dar nu foarte strict. Intr-o saptamana se pregatea la istorie, in cealalta la limba romana., declara absolventa.In dimineata in care a sustinut examenul la limba romana, Diana a avut mari emotii., sustine absolventa. Aceasta mai adauga si faptul ca a fost o atmosfera foarte placuta in sala de examen, in ciuda pandemiei.Diana se pregateste pentru inscrierea la Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti. Isi dorea sa dea la aceasta facultate inca din primul an de liceu.