Cum vor fi sanctionati profesorii care au gresit, cu 4-5 puncte, notele la Evaluarea Nationala a unor elevi din Gorj

Purtatorul de cuvant al ISJ Gorj, Dana Constantinescu, a explicat pentrufaptul ca profesorii care au gresit initial corectura vor fi sanctionati in functie de decizia Inspectoratului Judetean din care fac parte cadrele didactice., declara purtatorul de cuvant. Aceasta mai adauga si faptul ca au mai existat diferente de notare si in alti ani, insa nu atat de mari ca in cazul de fata.Conform edupedu.ro , in cadrul etapei de contestatii, notele obtinute dupa reevaluare sunt comparate cu cele acordate in etapa de evaluare initiala. Daca diferenta este mai mare de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre nota initiala si cea de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie, formata din alti doi profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Nota finala este cea acordata de a treia comisie de contestatii, adica cea din judetul Olt.Citeste si: Note marite cu 4 sau 5 puncte dupa contestatiile de la Evaluarea Nationala: 2.25 a crescut la 7.90, iar nota 6 s-a transformat in 10.00