Elevii au avut de rezolvat trei subiecte la proba de Matematica a Evaluarii Nationale

Cea de-a doua proba a Evaluarii Nationale, cea de Matematica, are loc miercuri in centrele de examen din intreaga tara.Elevii au primit spre rezolvare trei subiecte, fiecare cu cate 30 de puncte. 10 puncte se primesc din oficiu.Unele dintre subiecte trebuie rezolvate integral pe foaia de examen, la primul subiect fiind necesara doar trecerea rezultatelor.10.294 de absolventi ai clasei a VIII-a ar urma sa sustina joi,18 iunie, proba la Limba si literatura materna.Primele rezultate vor fi comunicate in 22 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele de examen).Contestatiile pot fi depuse in 22 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 23 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00), inclusiv prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi afisate in 27 iunie.