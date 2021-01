Elevii nu scapa de simularile la Evaluarea Nationala si la Bac anul acesta. Cand se vor organiza

In comunicatul remis de Ministerul Educatiei joi, dupa discutiile avute cu sindicatele din invatamant , cu asociatiile elevilor si parintilor, institutia a anuntat ca s-a validat prin consens "sustinerea examenelor nationale, cu prezenta fizica , la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predata si sustinerea unor evaluari premergatoare examenelor astfel incat sa existe suficient timp pentru actiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluarilor/simularilor din care sa rezulte nivelul cunostintelor asimilate de catre elevi ".Potrivit EduPedu.ro , Ministerul Educatiei mai precizeaza ca "sindicatele din invatamantul preuniversitar au solicitat ME elaborarea unor seturi de subiecte pentru a veni in sprijinul elevilor care vor sustine examenele nationale", lasand de inteles ca subiectele simularilor vor fi realizate de Ministerul Educatiei.Presedintele Consiliului National al Elevilor a declarat pentru Edupedu.ro ca propunerea inaintata la discutia de ieri si agreata de Ministerul Educatiei a fost ca "pe 15 februarie sa avem toate datele pentru fiecare examen, ca simularile de Evaluare Nationala si Bacalaureat 2021 sa fie organizate in martie-aprilie pentru clasele a VIII-a si a XII-a, corelata cu propunerea noastra ca elevii din clasele terminale sa aiba prioritate la intoarcerea la cursuri cand se redeschid scolile"."Noi ne-am gandit ca elevii care dau Bacalaureatul si Evaluarea Nationala nu au avut absolut niciun contact cu simularea acestora si cu atmosfera de examen, pentru ca ei nu au sustinut simularile nici cand erau a XI-a si a VII-a, anul trecut aceste testari fiind anulate. Pe langa asta, e si o masura de evaluare a nivelului cunostintelor lor. E nevoie de acest instrument", a explicat Rares Voicu, presedintele Consiliului Elevilor.CITESTE SI: