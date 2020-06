Etapa speciala a Evaluarii Nationale incepe astazi, cu Proba de Limba si literatura romana

Ziare.

Potrivit MEC, 216 absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris pentru a sustine probele Evaluarii Nationale in etapa speciala.Examenul incepe luni, 29 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana (192 de candidati inscrisi). Marti, 30 iunie, se desfasoara proba la Matematica (206 candidati inscrisi), iar miercuri, 1 iulie, va avea loc proba la Limba si literatura materna (9 candidati inscrisi)."Probele incep la ora 9:00 si se vor desfasura in 60 de centre de examen din 37 de judete. Potrivit situatiilor transmise de catre inspectoratele scolare, la nivelul judetelor Arad, Covasna, Ilfov, Mehedinti si Tulcea nu au fost situatii care sa determine organizarea acestei etape speciale", a transmis MEC.In centrele de examen vor fi respectate aceleasi reguli de distantare, dezinfectie si triaj ca la i sesiunea anterioara.Primele rezultate se vor afisa joi, 2 iulie, pana la ora 12.00, in centrele de examen, numele candidatilor fiind aninimizate.Contestatiile pot fi depuse in ziua de 2 iulie, in intervalul orar 14:00 - 20:00. Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 4 iulie.Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de doua ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Probele sunt monitorizate audio-video si sunt organizate cu respectarea tuturor masurilor de preventie si protectie stabilite in contextul pandemiei COVID-19.Ministerul Educatiei si Cercetarii pune, in continuare, la dispozitia celor interesati, o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfasurarea Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil in perioada 29 iunie - 2 iulie, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 3 iulie, intre orele 8:00 -14:00.Media generala obtinuta in urma sustinerii Evaluarii Nationale are o pondere de 80% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri, prin cifra de scolarizare aprobata, pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.