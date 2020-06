Evaluarea Nationala 2020: 76,10% dintre candidati au obtinut note peste 5/ Rata de participare a fost de 98%/ 7 elevi au fost notati cu 1 pentru tentativa de frauda

Ziare.

76,10% dintre candidati au obtinut medii cel putin egale cu nota cinci, iar rata de participare a fost de 98%. In plus, sapte elevi au incercat sa copieze, fiind considerata tentativa de frauda, astfel ca au fost notati cu nota 1.Raportul Ministerului Sanatatii, integral:"Situatia statistica generala releva ca, dintre cei 160.468 candidati prezenti, 135.101 candidati au obtinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adica 76.10%. Dintre acestia, 839 de candidati au incheiat examenul cu media generala 10 (zece).Rata de participare a fost de 93%: 160.468 candidati prezenti (dintr-un total de 172.531 de candidati inscrisi).La proba de Limba si literatura romana au obtinut note peste sau egale cu 5 (cinci) 135.101 candidati (83.9%), iar 4.587 candidati au fost notati cu 10 (zece).La proba de Matematica, 112.651 de candidati (70.2%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 3.251 de candidati au obtinut nota 10 (zece).7 (sapte) elevi au fost eliminati din cauza unor tentative de frauda, lucrarile acestora fiind notate cu 1.Contestatiile pot fi depuse in cursul acestei zile (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si marti, 23 iunie (intre orele 8:00 si 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 27 iunie.Media generala de admitere , care se calculeaza considerand 80% media de la evaluarea nationala si respectiv 20% media anilor de gimnaziu , urmeaza sa fie afisata dupa finalizarea contestatiilor".