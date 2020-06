Examenele nationale: Sesiuni speciale pentru elevii care au temperatura peste 37,3 grade. Iata calendarul

Ziare.

"In contextul epidemiologic actual, Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a aprobat Ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de evaluare nationala si bacalaureat pentru absolventii care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitatii de sanse", a transmis, marti, Ministerul Educatiei.Potrivit sursei citate, la aceste sesiuni speciale vor participa doar absolventii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantina sau cei care nu au participat in prima sesiune din alte motive medicale.22-26 iunie - Inscrierea candidatilor29 iunie - Limba si literatura romana30 iunie - Matematica01 iulie - Limba si literatura materna02 iulie - Afisarea rezultatelor (ora 12.00)02 iulie - Depunerea contestatiilor (intre orele 14.00 - 19.00)04 iulie - Afisarea rezultatelor finale (dupa ora 12.00)29 iunie - 03 iulie - Inscrierea candidatilor06 iulie - Limba si literatura romana - proba E a) - proba scrisa07 iulie - Proba obligatorie a profilului - proba E c) - proba scrisa08 iulie - Proba la alegere a profilului si a specializarii - proba E d) - proba scrisa09 iulie - Limba si literatura materna - proba E b) - proba scrisa10 iulie - Afisarea rezultatelor (ora 12.00)10 iulie - Depunerea contestatiilor (intre orele 14.00-19.00)12 iulie - Afisarea rezultatelor finale (dupa ora 12.00)