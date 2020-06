Harta mediilor de 10 de la Evaluarea Nationala 2020. Judetul cu cele mai multe note maxime

Ziare.

Cele mai multe medii de 10, potrivit Ministerului Educatiei, au fost obtinute in Bucuresti: 224. Din Bucuresti, cele mai multe medii de 10 au fost obtinute in sectoarele 1, 2 si 6, iar cele mai putine in sectoarele 3,4 si 5.La nivel national, cele mai multe medii de 10 au fost obtinute in judetul Cluj: 66. In topul judetelor dupa numarul mediilor de 10 urmeaza judetele Iasi (46), Arges (42), Brasov (30), Olt (25), Galati (23), Bacau (22), Vrancea, Timis, Neamt (21) si Dambovita 20.In privinta mediilor peste 5, cele mai bune scoruri le-au obtinut Bucuresti (87,6 %), CJ (88,7 %), Braila (86 %). Cele mai slabe rezultate, le-au obtinut judetele Giurgiu (60,3%), Teleorman (63,6 %), Botosani (67,7 %), Calarasi (68,6%).La examenul de Evaluare Nationala 2020 au fost inscrisi 172.531 de. Dintre acestia, s-au prezentat 160.468 prezenta fiind de 93,0%. Din cei 160.468 de candidati prezenti, un numar de 135.101 candidati (76,1%) au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, iar 38.310 candidati (23,9%) au obtinut medii mai mici de 5.