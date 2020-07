Ministerul Educatiei: 62.790 de contestatii depuse la Bacalaureat 2020

Potrivit sursei citate, dintre acestea, 23.954 de contestatii au vizat lucrari la proba scrisa de Limba si literatura romana - E) a), 492 de contestatii au fost depuse la proba de Limba si literatura materna - E) b), in timp ce la proba obligatorie a profilului - E) c) au fost inregistrate 20.741 de contestatii. La proba la alegere a profilului si a specializarii - proba E) d) au fost depuse 17.603 contestatii."Cele mai multe contestatii au fost depuse in Capitala (7.380) si in judetele Constanta (2.941), Arges (2.868) si Suceava (2.527), iar cele mai putine - sub 650 de contestatii - in judetele Mehedinti (639), Calarasi (637), Covasna (627), Ialomita (623) si Tulcea (539)", afirma MEC.Solutionarea lucrarilor contestate va avea loc in perioada 1 - 4 iulie, rezultatele finale urmand a fi facute publice duminica, 5 iulie.