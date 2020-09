Peste 2.700 de medici, dentisti si farmacisti urmeaza sa dea examen pentru obtinerea titlului de specialist, in perioada perioada 23 septembrie - 24 octombrie 2020

Cum se va sustine examenul in acest an

In perioada 23 septembrie - 24 octombrie 2020, Ministerul Sanatatii organizeaza sesiunea pentru obtinerea titlului de specialist pentru profesionistii din sistemul de sanatate.Candidatii pot afla, incepand din 9 septembrie 2020, cum vor fi arondati pespecialitati si centre universitare de examen, conform prevederilor publicatiei de examen aprobata pentru sesiunea din acest an.Informatiile vor fi disponibile pe pagina de web a Ministerului Sanatatii, sectiunea Examene si concursuri nationale.Procesul de arondare tine cont de criteriul pregatirii de minimum sase luni din stagiul de baza al specialitatii, efectuata in centrul universitar respectiv si de criteriul existentei unui numar de minimum trei candidati pe specialitate si centru universitar."Mentionam ca, in situatia in care, pentru anumite specialitati a existat cate un singur candidat pe centru universitar, in mai multe centre universitare diferite, pentru respectarea principiului obiectivitatii evaluarii, candidatii au fost rearondati centrelor universitare invecinate, astfel incat sa existe minimum trei candidati pe specialitate, tinand cont totodata si de pe criteriul distantei minime, care sa implice costuri cat mai reduse pentru candidati, in cazul deplasarii sau pe baza celei de a doua optiuni a candidatului, acolo unde aceasta optiune a fost facuta.Pentru specialitatea Medicina de urgenta, examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures, conform metodologiei aprobate prin Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.1333/6556/2012.Anul acesta calendarul de examene si concursuri al MS a fost modificat si adaptat conditiilor epidemiologice. In acest context, examenul de obtinere a titlului de specialist a fost devansat cu o luna de zile", a transmis Ministerul Sanatatii.