Rezultate Bacalaureat 2020. 232 de note de 10 obtinute in toata Romania

Calendarul rezultatelor

Bacalaureat 2020: Cum se depun contestatiile

Ziare.

com

Absolventii isi pot verifica rezultatele folosind codul unic pe care l-au primit dupa examen, notele fiind anonimizate.La nivel national, au fost obtinute 232 de note de 10. In sesiunea de vara a Bacalaureatului 2019 au fost notate cu 10, inainte de contestatii, 177 de teze.30 iunie 2020 - Afisarea rezultatelor la probele scrise, pana la ora 12:0030 iunie 2020 - Depunerea contestatiilor in intervalul orar 16:00-20.001 iulie 2020 - Depunerea contestatiilor in intervalul orar 8:00-12:001-4 iulie 2020 - Rezolvarea contestatiilor5 iulie 2020 - Afisarea rezultatelor finaleVezi aici rezultatele pe fiecare judet in parte.Rezultatele la Bacalaureat 2020 au fost afisate luni, 30 iunie, pe bacalauret.edu.ro . Vezi rezultatele pentru fiecare judet:Absolventii care au sustinut probele la bacalaureat si care sunt nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii marti, intre 16:00 si 20:00, dar si miercuri, intre 08:00 si 12:00.Contestatiile pot fi depuse fizic, la scoala de provenienta, dar si prin mijloace electronice. In acest caz, conform ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii, candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii, completeaza semneaza si depun/transmit, prin mijloace electronice, o declaratie-tip in care mentioneaza ca au luat cunostinta de faptul ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.In cazul candidatilor minori, declaratia-tip este semnata si de parintii/reprezentantii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 5 iulie.