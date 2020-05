Scolile trebuie sa dea urgent lista cu elevii si profesorii care participa la pregatirea pentru examenele nationale, dar inscrierile nu s-au facut

Ziare.

Amintim ca in perioada 2-12 iunie, elevii din ani terminali (clasa a VIII-a, a XII-a si a XIII-a) pot reveni la scoala pentru activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale. Insa pana acum inscrierile nu au avut loc.In schimb, au fost publicate in Monitorul Oficial masurile pe care unitatile de invatamant sunt obligate sa le ia din 2 iunie.Prevederile apar in Ordinul comun semnat de ministrii Educatiei, Monica Anisie, si Sanatatii, Nelu Tataru. Documentul oficial a fost semnat pe 8 mai, conform EduPedu.ro Astfel, potrivit documentului, scolile trebuie sa elaboreze proceduri proprii pentru desfasurarea pregatirii, dar si modul in care se va face igienizarea unitatii de invatamant.Totodata, e obligatoriu ca elevilor si profesorilor sa li se masoare temperatura la intrarea in unitatea de invatamant, iar daca cineva prezinta simptome nu i se va permite accesul in interior."Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar,, asigurandu-se ca:a)(care nu trebuie sa depaseasca 37 grade C) de catre cadrul medical care va asigura asistenta medicala pentru aga durata desfasurarii activitatilor;b) in situatia in care, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament", se arata in ordinul comun al ministrilor.Punctul c prevede ca "dupa evaluarea incadrarii in grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora persoane care sufera de afectiuni cronice sau persoane cu varsta de peste 65 de ani".Pentru elevii care se incadreaza in situatiile b si c se va gasi "o forma de pregatire alternativa online sau prin asigurarea de resurse educationale".Totodata, este obligatorie respectarea distantarii sociale, iar elevii ar urma sa fie insotiti de "un cadru didactic de la accesul in unitatea de invatamant pana in sala de clasa si apoi, dupa finalizarea activitatilor, vor fi condusi pana la iesire".La intrarea in scoli vor exista "materiale si echipamente de protectie, covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini" si, in plus, scoala "asigura sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate permanent".Atat elevii, cat si profesorii vor trebui sa poarte masti de protectie pe tot parcursul activitatilor si trebuie sa isi dezinfecteze mainile regulat., care vor sta la 2 metri distanta unul de celalalt."n). In situatia unitatilor de invatamant care vor realiza activitatile de pregatirea in doua schimburi, intre acestea va fi prevazut un interval de doua ore pentru dezinfectarea igienizarea cu substante biocide si aerisirea salilor pentru o perioada de cel putin o ora.o) in perioada desfasurarii activitatilor de pregatire, pauzele intermediare vor fi programate decalat astfel incat elevii de la grupe diferite sa nu interactioneze fizic", se mai arata, intre altele, in ordin.De asemenea, "la sfarsitul activitatilor, elevii vor primi cate o masca noua pentru deplasarea catre domiciliu".Articolul 13 al ordinului prevede ca in maximum doua zile, adica pana joi, inspectoratele scolare judetene si inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti transmit catre autoritatile administratiei publice locale respectiv catre directiile de Sanatate publica judetene