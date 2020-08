11,5 candidati pe loc inscrisi la Facultatea de Jandarmi. Ce concurenta se inregistreaza la Politie sau la Pompieri

Aproximativ 3.000 de candidati s-au inscris la concursul de admitere in Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti organizat in 2020.Iata comunicatul de presa al institutiei:"Pentru anul universitar 2020 - 2021, au fost aprobate 578 de locuri pentru a fi scoase la concurs, repartizate pe facultati , forme de invatamant , bugetate sau cu taxa de scolarizare.Etapa de recrutare a candidatilor de catre structurile de resurse umane ale inspectoratelor de politie judetene s-a incheiat. Pana la aceasta data, toti candidatii inscrisi au sustinut inclusiv evaluarea psihologica, in baza unei planificari a Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.Pentru cele 138 de locuri din cadrul Facultatii de Politie, atat pentru forma de invatamant cu frecventa, cat si pentru frecventa redusa, s-au inscris 997 de candidati.Pentru cele 350 de locuri destinate Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea Drept, s-au inscris 1.230 de candidati atat pentru forma de invatamant cu frecventa, cat si pentru frecventa redusa pentru care se percepe taxa de scolarizare.In acest an, pentru Facultatea de Politie de Frontiera au fost aprobate 25 de locuri pentru care candideaza 253 de persoane. Pentru cele 25 de locuri repartizate Facultatii de Jandarmi s-au inscris 288 de candidati. Totodata, pentru cele 40 de locuri scoase la concurs de Facultatea de Pompieri, s-au inscris 156 de candidati, dintre care 12 sunt femei.In continuare, candidatii vor sustine proba eliminatorie de evaluare a performantei fizice in perioada 24-29 august, iar in zilele de 1 si 2 septembrie este planificata proba de evaluare a cunostintelor.De asemenea, pentru prima data, in acest an, candidatii sunt repartizati pe sapte centre zonale pentru sustinerea probelor eliminatorii ale concursului, in functie de arondare:- Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", site: https://www.academiadepolitie.ro/, pentru candidatii din Municipiul Bucuresti si judetele Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Tulcea, precum si candidatii la frecventa redusa, candidatii ANP si candidatii MApN pentru proba de verificare a cunostintelor;- Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, site: http://www.scoalapolitie.ro/, pentru candidatii din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Galati, Prahova, Vrancea;- Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, site: http://www.scoalapolcj.ro/, pentru candidatii din judetele Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu;- Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera " Avram Iancu " Oradea, site: http://www.avramiancu.ro/, pentru candidatii din judetele: Arad, Bihor, Caras-Severin, Satu Mare, Timis;- Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani, site: http://www.scoaladragasani.ro/, pentru candidatii din judetele: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea;- Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni, site: https://www.jandarmeriafalticeni.ro/, pentru candidatii din judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, site: http://www.scoaladepompieri.ro/, pentru toti candidatii inscrisi la Facultatea de Pompieri.Repartizarea si planificarea candidatilor pentru sustinerea fiecarei probe eliminatorii se realizeaza de catre Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Informatiile vor fi postate atat pe site-ul institutiei de invatamant, cat si pe site-urile celorlalte centre zonale.Rezultatele finale ale candidatilor admisi pe cele 578 de locuri vor fi afisate pe site-ul Academiei de Politiei in perioada 24 - 26 septembrie 2020".