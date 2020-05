Admitere fara taxe si examene la Universitatea de Medicina Veterinara din Iasi

Ziare.

Decizia a fost luata in sedinta Consiliului de Administratie din dorinta de a veni in sprijinul absolventilor de liceu, care doresc sa se inscrie la una din cele patru facultati ale universitatii.Astfel, candidatii vor fi scutiti de la plata taxei de inscriere care, in anii anteriori, era de 150 de lei pentru fiecare domeniu.Prorectorul USAMV Iasi, Costel Samuil, a declarat ca s-a decis eliminarea testului grila de la Facultatea de Medicina Veterinara din cauza pandemiei de coronavirus."Admiterea la toate domeniile facultatilor USAMV. Este vorba de nota de la proba scrisa de Limba si literatura romana - 50% si nota de la o alta proba scrisa, la alegerea candidatului - 50%", a explicat Costel Samuil.Conform calendarului, in perioada 13-24 iulie se va desfasura inscrierea candidatilor pentru admiterea la licenta, din sesiunea iulie, la domeniile Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie si Medicina veterinara.In aceeasi perioada, 13-24 iulie, se va desfasura inscrierea pentru Invatamantul la Distanta (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala, Horticultura si Zootehnie.In perioada 6-20 iulie se va desfasura inscrierea pentru masterat, la domeniile Agronomie, Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala, Biologie, Horticultura si Zootehnie.Numarul total de locuri solicitate Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre USAMV Iasi este de 1.315, dintre care 850 locuri sunt finantate de la buget.USAMV Iasi ofera posibilitatea candidatilor de a se inscrie si online, pe platforma universitatii.