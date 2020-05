Admiterea in acest an la Academia de Studii Economice se va face exclusiv online

Ziare.

Potrivit unui comunicat al institutiei, inscrierile au loc in perioada 13-17 iulie.ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta in limbile romana, engleza, franceza, germana, peste 7.300 de locuri, dintre care 6.400 la invatamantul cu frecventa si 900 la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.Concursul de admitere la ASE la programele universitare de licenta este alcatuit din eseul motivational, testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina si nu au certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE - si media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Institutia de invatamant superior pune la dispozitia viitorilor sai studenti peste 3.400 de burse de performanta, studii si sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 5.000 de locuri in caminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top, 400.000 de volume in biblioteca, spatii moderne de invatamant, alte facilitati de invatare, se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, Academia de Studii Economice isi diversifica oferta universitara in acest an prin, care va forma viitori profesionisti in activitati specifice ariei juridice in diverse domenii din societate, cum ar fi - justitie, business, administratie publica, activitati non-profit, pentru care scoate la concurs 150 de locuri, buget si taxa, cu durata cursurilor de 4 ani.Informatiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului institutional www.ase.ro si pe pagina oficiala de Facebook Academia de Studii Economice din Bucuresti , prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic sau prin Zoom, Skype, Google meet.