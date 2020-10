Cum te pregatesti pentru viata la facultate: 5 sfaturi utile

Totusi, viata la facultate este distractiva si satisfacatoare, mai ales daca iti faci temele de la bun inceput si stii la ce sa te astepti. De aceea, am pregatit mai jos cateva sfaturi care iti vor fi utile in noua ta experienta:Indiferent daca esti sau nu un student de nota 10, facultatea este o etapa plina de provocari atat din punct de vedere intelectual, cat si emotional sau in ceea ce priveste organizarea timpului. Iar unul dintre cele mai simple moduri pentru a te pregati pentru neprevazut este sa te implici cat mai mult in diferite programe sau organizatii studentesti.In acest fel nu doar ca iti vei face mai usor prieteni si vei invata din experientele celor mai mari decat tine, ci vei avea ocazia de a-ti dezvolta abilitatile si de a accesa resurse necesare pentru urmatorii ani de studiu.Viata la facultate vine cu cheltuieli in plus, fie ca e vorba de cheltuieli pentru studiu sau pentru diferite situatii neprevazute. Cartile, mancarea, transportul, alte activitati extracurriculare si taxele universitare presupun cheltuieli in plus, asa ca trebuie sa fii constient de aceste noi obligatii financiare care vor aparea.Discuta si cu parintii tai si vezi care este bugetul de care ai putea sa dispui, daca poti economisi sau daca este necesar sa apelezi la un, mai ales in cazul in care trebuie sa achiti sume de care nu dispui la momentul respectiv. Avantajul ultimei solutii este ca dobanda va fi de 0% pentru primul credit si iti vei putea gestiona mai bine bugetul.Facultatea este despre schimbare si despre faptul ca te maturizezi. In aceasta perioada incerci sa afli ce vrei sa faci in viata, in timp ce inveti mai multe despre nevoile tale. Vei ajunge sa cunosti oameni diferiti, uneori chiar si din alte tari. De aceea, este important sa ramai deschis la idei noi si diferite fata de ale tale.In acelasi timp, ar trebui sa incerci sa faci lucruri diferite si sa te bucuri de tot felul de experiente. Du-te la evenimente la care nu te-ai fi dus in mod normal. Iti place gaming-ul? Poti merge la o conventie a pasionatilor. Sau poate vrei sa mergi in camping cu niste colegi. Toate aceste experiente iti vor deschide orizonturi noi si te vor ajuta sa te dezvolti pe plan personal.Una dintre problemele cu care se pot confrunta cei mai multi studenti este faptul ca nu au timp suficient. Numeroase cursuri si seminarii, activitati extracurriculare, uneori si un job part-time, dar si diferitele activitati sociale pot inseamna o viata destul de aglomerata.Asadar, ar trebui sa inveti cum sa prioritizezi ce ai de facut si sa te organizezi astfel incat sa nu pierzi ocazii importante, dar si sa reusesti sa duci la bun sfarsit ceea ce ti-ai propus, intr-o perioada de timp rezonabila.Ai muncit mult ca sa intri la facultate, insa toata aceasta noua experienta poate fi destul de coplesitoare. Continua sa iti dai toata silinta, iar atunci cand esti in impas si ai dificultati, nu ezita sa apelezi la ajutorul unui coleg, profesor sau prieteni pe care i-ai cunoscut in timpul activitatilor extracurriculare.