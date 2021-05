Cum poti sa faci facultate la Botosani. O universitate cunoscuta infiinteaza aici o sectie de Finante Banci si una de Administratie Publica

Potrivit edilului, ARACIS a autorizat functionarea la Botosani a unei sectii de Finante Banci si a uneia de Administratie Publica sub forma de studii universitare de licenta , cu invatamant la distanta, dar si o sectie de Retorica discursului stiintific, literar, jurnalistic, publicitar si electoral si o sectie de Drept privat sub forma de studii universitare de master, invatamant cu frecventa redusa. Fiecare sectie va avea disponibile 25 de locuri, dintre care doar 19 la master sunt finantate din bugetul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", restul fiind cu taxa."Am primit o adresa de la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza', cea mai veche universitate din tara si, din punctul meu de vedere, cea mai prestigioasa universitate romaneasca, prin care ni se transmite ca au fost acreditate specialitatile la care am facut referire si cu alte ocazii. Deci, in toamna, vom avea inscrieri la Botosani pentru invatamant superior la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' ", a afirmat Andrei.De asemenea, se afla in curs de evaluare la ARACIS alte doua sectii propuse pentru Botosani, una de Asistenta sociala sub forma de studii universitare de licenta si una Relatii publice si publicitate, la master."Categoric, copiii din Botosani au nevoie de aceasta sansa pentru a se dezvolta, iar noi nu vrem altceva decat sa ii asiguram de toata disponibilitatea noastra astfel incat tinerii nostri sa invete aici la Botosani. Este un pas extrem de important, un inceput pentru invatamantul universitar de stat si vom face in continuare toate demersurile pentru a largi aceasta oferta educationala", a spus, la randul sau, presedintele Consiliului Judetean, Doina Federovici.Cursurile universitare urmeaza sa se desfasoare in spatiile Colegiului National "AT Laurian".