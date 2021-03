Marturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"

Tanara recunoaste ca a copiat, dar spune ca a facut-o ca o "masura de preventie pentru a nu fi neindreptatita""In legatura cu motivele pentru care am copiat, vreau sa lamuresc faptul ca, personal, nu am copiatul in sange. Sunt constienta ca tot ce nu invat acum, va trebui sa invat mai tarziu . Pentru mine a fost o masura de preventie pentru a nu fi neindreptatita. Stiam ca se copiaza online si nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau, nu ar fi fost corect. A fost o ambitie care m-a costat.Este amuzant pentru ca multi dintre noi suntem exact tipologia de persoana pe care multi dintre dumneavoastra o aparati si am ajuns in situatia asta din cauza unor lipsuri ale sistemului de invatamant , care nu ne poate garanta o evaluare corecta si obiectiva. Va garantez ca au fost exmatriculati copii foarte buni, care trebuie neaparat sa continue in acest domeniu si care au sanse sa schimbe tara asta in bine (nu ma refer la mine, eu am fost mediocra), spune studenta exmatriculata in scrisoarea publicata clujust.ro Scrisoarea transmisa de tanara exmatriculata de la Facultatea de Drept:"Sunt de parere ca exista lucruri pe care oamenii nu le-au auzit inca si care merita sa le fie aduse la cunostinta.Situatia, privita prin ochii mei, cel putin, este urmatoarea: din bunatate fata de semenii nostri, am lasat (grupa mea si cealalta grupa), la inceput de octombrie, studenti de la ID, pe grupul de whatsapp al grupelor noastre. Adevarul este ca ne-a fost mila de ei pentru ca, atunci cand esti la ID , cel putin la inceputul anului, parca esti al nimanui si ne-am gandit ca poate au nevoie de materiale sau sa intre impreuna cu noi la cursuri si seminare. Dupa ce s-a terminat sesiunea, am repetat unul dintre examene deoarece fusese identic in proportie de 90% cu cel de anul trecut, pe care noi il stiam deja pentru ca aveam dreptul la un model de examen, pe care il rezolvasem pentru antrenament.Mentionez ca examenul s-a repetat in ciuda plangerilor noastre prealabile, adresate domnului decan. Cu alte cuvinte, in prima saptamana din al doilea semestru, fara sa avem vreo vina pentru faptul ca am primit aproape acelasi examen, aceasta fiind o decizie a doamnei profesor, am avut si cursuri, si seminare, si examen, fara vreo vacanta dupa sesiune. Nu ma plang, dar sesiunile la Drept sunt solicitante fizic si psihic si este frustrant sa te uiti la prietenii care sunt la alte facultati si sa nu poti sa iti faci planuri impreuna cu ei din cauza ca tu esti inca in sesiune sau incepe urmatorul semestru.Imediat dupa examen, indivizii au fost scosi din grupuri pentru ca am aflat ca ajunsesera capturi de ecran de pe grupurile noastre, pe grupul lor de ID. La cateva zile dupa, fiecare dintre noi avea cel putin un referat de propunere pentru exmatriculare si acces la capturi de ecran si conversatii private, constituind probele pentru excluderea noastra din facultate. Mentionez ca existau in documentul drive si conversatii lipsite de relevanta pentru situatia in care ne gaseam, glume intre colegi si comentarii despre profesori , pe care, in mod normal, le-am fi facut la o cafea, dupa facultate. Ulterior, au avut loc audieri, cu fiecare dintre noi care a dorit sa isi clarifice situatia, audieri in cadrul carora unii dintre colegii mei au fost ironizati si constransi sa recunoasca tocmai cu ajutorul acelor conversatii private. Ni s-a zis ca sanctiunile se vor aplica individual, de aceea am si intrat la audieri, unde am si recunoscut partea mea de vina. In final, sanctiunea a fost aceeasi pentru toti, fara a se tine cont de circumstante.Exista multe motive pentru care aceasta decizie nu este una corecta: felul in care au fost obtinute probele, persoanele care au constatat frauda, inclusiv un precedent de anul trecut, din sesiunea din vara, desfasurata tot online. Toate acestea incalca in mod flagrant regulamentul din 2019, care ni s-a aplicat si in care scrie, la art. 31, al. 3, ca frauda se constata pe loc, de catre profesorul examinator sau de catre comisia de examinare. Dupa cum se poate observa, regulamentul nici macar nu este adaptat modului de evaluare in sistem online. In ceea ce priveste precedentul, studentii care au trecut printr-o situatie asemanatoare in vara au primit doar sanctiuni de forma (retragerea dreptului la camin , trecerea la taxa pentru cei care erau la buget etc.), desi li s-a aplicat acelasi regulament, in care singura sanctiune pentru frauda este exmatricularea.In legatura cu motivele pentru care am copiat, vreau sa lamuresc faptul ca, personal, nu am copiatul in sange. Sunt constienta ca tot ce nu invat acum, va trebui sa invat mai tarziu. Pentru mine a fost o masura de preventie pentru a nu fi neindreptatita. Stiam ca se copiaza online si nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau, nu ar fi fost corect. A fost o ambitie care m-a costat. Este amuzant pentru ca multi dintre noi suntem exact tipologia de persoana pe care multi dintre dumneavoastra o aparati si am ajuns in situatia asta din cauza unor lipsuri ale sistemului de invatamant, care nu ne poate garanta o evaluare corecta si obiectiva. Va garantez ca au fost exmatriculati copii foarte buni, care trebuie neaparat sa continue in acest domeniu si care au sanse sa schimbe tara asta in bine (nu ma refer la mine, eu am fost mediocra).Mi se pare o ipocrizie totala faptul ca suntem condamnati pentru lipsa moralitatii, in conditiile in care avem un profesor care are chiar un interviu in care spune: "nu e moral, dar e legal" (sa predai) si care influenteaza in sens negativ in fiecare an destinul a zeci, poate chiar sute de studenti, lasandu-i cu restanta, unii studenti fiind chiar exmatriculati din cauza modului subiectiv de corectare al acestuia. Probabil ca atunci cand ne-am uitat putin in jur in aceasta facultate, ne-am gandit ca merge sa mai uiti din cand in cand de moralitate. Cine se gandea ca Facultatea de Drept din Bucuresti se va hotari sa faca dreptate tocmai acum, transformandu-ne pe noi in niste martiri, de dragul exemplului si pentru spalarea unei reputatii patate chiar din vina ei (de cand cu examenul repetat)?Mi-am dorit foarte mult sa ajung la aceasta facultate, o divinizam chiar si ea n-a facut decat sa ma dezamageasca. Am fost naiva sa cred ca va contribui la dezvoltarea mea ca om, nu doar ca jurist lipsit de scrupule.Am invatat multe din ceea ce mi s-a intamplat, dar nu faptul ca nu e corect sa copiezi, asta stiam deja. Am invatat ca in viata faci bine si gasesti rau (cazul cu incercarea de a ajuta niste bieti studenti de la ID) si ca noi (cei 44) suntem mici si lipsiti de putere in fata intereselor altora mari. Cu toate acestea, stiu ca lucrurile se intampla cu un motiv, nimic nu e intamplator. Fiecare are drumul lui in viata si asta nu este decat un hop, menit sa ne orienteze in directia potrivita. Imi doresc ca toata lumea sa primeasca in viata dupa suflet, nici mai mult, nici mai putin. De asemenea, vreau sa imi exprim respectul fata de oamenii care nu s-au grabit sa lase un comentariu rautacios fata de niste adulti in formare, cel putin nu inainte sa afle si cealalta perspectiva care sper ca exista acum, in urma acestui mesaj.Ce se va schimba de acum inainte? Modalitatea de copiat, atat, nu am inventat noi copiatul. Cauza este problema, nu efectele, iar pana cand aceasta nu va fi tratata, efectele vor continua sa existe. Grilele nu evalueaza cunostintele, dar ce mai conteaza, nu? Important e sa se faca evaluarea repede si superficial. Am vrut sa imi inghet anul, tocmai pentru ca ma gandeam ca nu se face treaba in sistem online, dar am avut noroc de o grupa cu oameni de calitate si nu am putut sa ma tin de plan. Acum, suntem legati pentru totdeauna prin aceasta intamplare. Am gresit, dar nu meritam sa fim tratati ca niste lepre ale societatii. Cred cu tarie ca suntem niste victime ale sistemului si sunt de acord ca o reforma in sistemul de invatamant sa inceapa cu noi, dar nu mai sunt naiva sa cred ca asta s-ar putea intampla."