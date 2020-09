SNSPA: Activitatile didactice din primul semestru se vor desfasura online

"Deschiderea noului an universitar 2020 - 2021 reprezinta una dintre principalele provocari cu care se confrunta sistemul de invatamant superior din Romania, in contextul generat de situatia epidemiologica din tara noastra. Miercuri, dupa consultarea tuturor actorilor implicati in comunitatea academica, Senatul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative a decis ca activitatile didactice din primul semestru al anului universitar 2020 - 2021 sa se desfasoare in continuare in sistem online. Decizia a avut ca obiectiv principal inceperea activitatii didactice fara a pune in pericol sanatatea studentilor, a cadrelor didactice si a personalului administrativ, precum si a familiilor acestora. Asa cum arata toate studiile de specialitate din ultimele saptamani, riscul infectarii cu COVID-19 nu numai ca nu a scazut, dar este pe o curba ascendenta", informeaza un comunicat al SNSPA, transmis AGERPRES.Conform sursei citate, in functie de evolutia pandemiei din aceasta toamna, anumite activitati didactice se pot desfasura cu participarea fizica a studentilor si cadrelor didactice, respectand toate masurile de siguranta stabilite de autoritati in acest sens, insa decizia va fi luata individual, in functie de disciplina si anul de studii.De asemenea, potrivit comunicatului, caminele vor pastra acelasi regim ca in semestrul al II-lea al anului universitar 2019 - 2020, asigurandu-se conditiile de cazare doar pentru studentii straini aflati deja in Romania (romani de pretutindeni, cetateni din state non-UE) si studentii SNSPA proveniti din centrele de plasament.Totodata, pentru a-i sprijini pe studentii SNSPA cu o situatie materiala precara, conducerea institutiei a aprobat majorarea cu 20% a burselor sociale, pe intreaga perioada in care activitatile didactice se vor desfasura online, pentru acoperirea unor cheltuieli legate de conectivitate (echipamente, abonamente pentru servicii de acces la Internet etc.)."SNSPA va avea o abordare precauta si va concepe si implementa planuri de actiune, alaturi de reprezentantii studentilor din structurile de conducere ale universitatii (Consiliul de Administratie, Senat, Consiliile structurilor academice), pentru ca in parcursul educational si profesional al studentilor sa nu existe deficiente si, totodata, tinerii sa se poata bucura de anii petrecuti la facultate", se precizeaza in comunicat.