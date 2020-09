Scoala la sate, in vremea coronavirusului. Marturia unui parinte: "Scoala online? Fata cea mica ar trebui sa iasa in curte ca sa prinda semnal"

Scoala online, ramasa fara semnal

- 12.610 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara

- 4.892 de unitati de invatamant in Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, respectiv revenirea partiala (prin rotatie de una-doua saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie

- 238 unitati de invatamant in Scenariul 3: participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.

- 7 unitati de invatamant in scenarii mixte (S2+S3) Varianta aceasta s-a aprobat avandu-se in vedere situatiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unitati se afla in curs de reabilitare si altele au cazuri medicale particulare la clasa, astfel incat impun invatarea online.

Intr-un sat pe care nici Google Maps nu-l vede prea usor, Valcelele, din judetul Constanta, autoritatile au uitat ca mai au si acolo o scoala unde cateva suflete se chinuie sa invete intr-o cladire ce pare ca sta sa cada.Un parinte care are copiii inscrisi la aceasta scoala si-a spus povestea pentru Ziare.com, sub anonimat, de teama repercusionilor venite dinspre autoritati."Aici avem una sau doua clase in care invata copiii din clasele primare, toti inghesuiti. Acum, nici nu stiu cum va incepe scoala, pentru ca eu am o fiica in clasa a II-a si nu am fost anuntat de absolut nimic. I-am luat fetei o masca din material textil si o trimit la scoala, daca asa vor", ne spune tatal fetei.In Valcelele, semnalul la telefon provine de la o singura retea de telefonie, iar aceasta merge numai daca iesi in curte sau mergi pe dealuri."La mine in casa nu prea este semnal la telefon, iar daca vor trebui sa faca scoala online, fata cea mica ar trebui sa iasa in curte ca sa prinda semnal. Cand a inceput pandemia parca mai mergea cat de cat, ca putea telefonul lipit de fereastra si statea cu ochii in el chinuindu-se sa asculte si sa mai prinda cate ceva din ce explica invatatoarea", a mai spus tatal.Acesta spune ca degeaba ai copii destepti daca prind doar franturi din lectii, iar tu nu te pricepi sa le explici. Copiii vor pierde foarte mult anul acesta."Directoarea scolii ne-a spus ca ne anunta acum cateva zile cum vor face scoala cei mici. Pentru fata cea mare, care face scoala in alta localitate, stiu deja ce este de facut, dar pentru cea mica nu am nici cea mai vaga idee. O sa merg cu ea la inceputul de an scolar si poate o sa aflam atunci", ne mai spune resemnat tatal celor trei fete.Barbatul este divortat, iar doua fete au ramas la el, cea din clasa a III-a fiind la fosta sotie, care a plecat in alta localitate. Vrea sa le ofere celor doua fete care sunt la el o educatie mai buna, dar banii sunt limitati, iar cand vine vorba de tehnologie, nici el nu intelege prea multe.Isi face griji ca in cele doua clase disponibile ale scoalii nu exista niciun fel de protectie pentru copii, iar anunturile venite din partea autoritatilor nu fac decat sa-l infurie si mai mult. Crede ca autoritatile fie cunosc situatia si nu le pasa, fie nu o cunosc si se umplu de penibil, sustinand ca totul este sub control."Nu mai inteleg nimic din tot ce se intampla in jurul meu. Orice intentie buna este interpretata. Toata lumea critica, nimeni nu vine cu solutii! Astept solutii, daca au. Faptul ca ma opresc si vorbesc cu oamenii nu e bine. Daca nu vorbesc cu ei, ceea ce nu ma caracterizeaza, iarasi nu e bine. Orice as face nu e bine. Si cine spune asta? Cei fara de greseala! Fiindca sunt sincera, nu e bine!Dar oare ce e bine in viziunea acestor oameni? Prin urmare, cred cu tarie ca inainte de a arunca in oameni cu piatra, fiecare dintre noi ar trebui sa se uite in oglinda! Mi-e dor de sinceritatea si bucuria din ochii copiilor mei, care apreciaza cu sinceritate ceea ce am facut, fac si voi face intotdeauna! Atata timp cat ei ma apreciaza, iar parintii lor sunt alaturi de mine, imi da incredere ca #VaFiBine! Noapte linistita, dragi prieteni!", a declarat Ministrul Educatiei.Asa cum arata un datele oferite de Ministerul Educatiei, se inregistreaza urmatoarea situatie, in baza raportarilor date de inspectoratele scolare:Consiliile de administratie de la nivelul fiecarei unitati de invatamant au adoptat propunerile in functie de analiza situatiei epidemiologice efectuate la nivel national de catre directiile de sanatate publica si Institutul National de Sanatate Publica (comunicata in data de 7 septembrie), de infrastructura si de resursele existente in fiecare unitate de invatamant.Potrivit respectivei analize, in 2.728 de localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, in 410 localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, se situeaza intre 1 si 3 la 1.000 de locuitori, iar in 43 de localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.