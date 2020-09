Barometrul Europa FM: 63,8% dintre parinti cred ca scoala ar trebui sa inceapa cu prezenta fizica

Foto: Europa FM

Doar un sfert dintre cei intervievati sustin un sistem combinat de prezenta fizica si online prin rotatie, iar 9,8% considera ca orele ar trebui tinute doar online.Sondajul a fost realizat la comanda Europa FM, in perioada 6 - 26 august, la scurta vreme dupa ce autoritatile au anuntat cele 3 scenarii de incepere a anului scolar. 1010 persoane au raspuns la aceasta intrebare. Marja de eroare este de 3,1%.Azi sunt asteptate datele care vor stabili cum incepe scoala in fiecare localitate in parte. Directiile de Sanatate Publica vor trimite inspectoratelor scolare situatia epidemiei de coronavirus din localitati.In functie de rata de infectare, scolile vor putea merge pe scenariul cu toti elevii in clasa , cel mixt - in care jumatate dintre elevi sunt la ore, ceilalti le urmaresc de acasa - si cel exclusiv online.