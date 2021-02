UPDATE Scolile se redeschid fizic din 8 februarie. Ce se intampla in localitatile aflate in "scenariul rosu"

Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis

Stirea initiala:

Intalnire de lucru la Palatul Cotroceni

Ce a spus ministrul Educatiei

- Tocmai am finalizat o intalnire la care a participat prim ministrul, ministrul Educatiei, Sanatatii si alti experti si consilieri de la Aministratia Prezidentiala.- Am discutat o tema extrem de importanta, ce se va intampla cu scolile din Romania incepand de saptamana viitoare, cand incepe semestrul 2.- Am inceput cu o analiza a contextului pandemic si pot sa va spun cateva lucruri clare. Nu, nu am scapat de pandemie. Este nevoie sa continuam sa fim responsabili, sa purtam masca, sa pastram distanta.- Putem sa constatam ca in ultimele saptamani incidenta bolii s-a redus putin. Avem ceva mai putine persoane internate la ATI, avem ceva mai putine persoane care se interneaza in spital, in fiecare zi.- Pe de alta parte, nu suntem singuri in Europa si evident ca ne-am uitat ce fac altii in acest context. Putem sa constatam ca marea majoritate a tarilor din UE deschid scolile. In majoritatea statelor, scolile sunt deja deschise, sau vor fi deschise progresiv in urmatoarele saptamani. Doar 3 state nu deschid scolile.- In consecinta, in unanimitate, am decis urmatoarele lucruri:- Incepand de luni, majoritatea copiilor merg fizic la scoala. Evident, trebuie sa respectam si situatia din fiecare localitate, sa tinem cont de ce se intampla. Pentru fiecare scoala trebuie luate masuri foarte stricte. Noi ne dorim ca scoala sa se desfasoare in conditii sigure.- In localitatile in care sunt putine cazuri de covid,, toti copiii merg fizic la scoala. Si gradinita , primar, gimnaziu , liceu.- In localitatile in care sunt mai multe cazuri,, acolo copiii de gradinita merg fizic, clasele I-IV merg la scoala si din ciclcul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a.- In localitatile unde sunt destul de multe cazuri,, merg fizic doar copiii de gradinita si clasele I-IV, restul facand scoala online.Scolile din Romania se vor redeschide pentru prezenta fizica a elevilor la clase din data de 8 februarie, au hotarat autoritatile din Romania, potrivit surselor care au participat la sedinta intre factorii de decizie.Surse prezente la sedinta in care se discuta redeschiderea scolilor afirma ca autoritatile au decis ca elevii sa se intoarca fizic la scoala din 8 februarie.Astfel, scolile se vor redeschide pentru elevi si profesori , cursurile se vor relua in format fizic, insa cu respectarea unui nou set de reguli. Potrivit sursei citate presedintele Klaus Iohannis va anunta aceasta decizie, precum si felul in care scolile se vor redeschide, in curand, printr-o declaratie de presa, de la Cotroceni.La ora 16.00 ministrii Educatiei, Sanatatii si Internelor au ajuns la Palatul Cotroceni pentru discutia cu presedintele Klaus Iohannis in vederea deschiderii scolilor din data de 8 februarie.La sedinta participa si premierul Florin Citu , dar si seful DSU Raed Arafat si Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol.La finalul sedintei, presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa sustina o declaratie de presa in care sa anunte decizia luata astazi. Premierul Florin Citu a declarat luni ca impreuna cu presedintele Klaus Iohannis va fi luata decizia cu privire la modul de desfasurare a cursurilor scolare incepand din data de 8 februarie, adica dupa vacanta inter-semestriala."Vom avea maine toate informatiile si, pe baza acestor informatii, vom lua decizia. (...) Daca pana maine vor aparea si alte informatii, vom vedea ce decizie luam impreuna cu domnul presedinte in ceea ce priveste scolile", a declarat Citu, care a subliniat ca prioritatea o reprezinta siguranta in scoli De altfel, inca de la mijlocul lunii ianuarie, presedintele Klaus Iohannis anunta ca, din 8 februarie, urmeaza ca majoritatea scolilor sa se redeschida, dar o decizie finala va fi luata pe 2 februarie. Luni, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar El a reiterat ca isi doreste ca scoala sa se reia fizic la inceputul semestrului al doilea.Cimpeanu a explicat ca invatamantul hibrid (online si fizic) se va pastra acolo unde exista profesori si elevi care au indicatie medicala pentru a continua cursurile de acasa.Ministerul Educatiei a informat, luni seara, ca la acest moment numarul angajatilor din sistemul de invatamant care si-au declarat disponibilitatea de vaccinare (inclusiv cei deja vaccinati pana la data de 1 februarie) este de 193.573 de persoane (147.314 persoane din sistemul de invatamant preuniversitar si 46.259 - personal din sistemul de invatamant universitar).Conform ME, numarul angajatilor din sistemul de educatie deja imunizati anti-COVID cel putin cu prima doza este de 27.033, reprezentand 14% din angajatii cu disponibilitate de vaccinare (17.357 din sistemul de invatamant preuniversitar si 9.676 din sistemul de invatamant universitar, inclusiv cadrele didactice din invatamantul superior medical).