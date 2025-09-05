Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 14:16
181 citiri
Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București
Profesorii vor veni la școală și vor supraveghea elevii FOTO Pexels

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a aprobat pentru anul școlar 2025–2026 un număr de 101 unități de învățământ care vor desfășura programul „Școala după Școală”, menit să ofere elevilor sprijin educațional și activități suplimentare față de cursurile obișnuite.

„Școala după Școală” este gândită pentru a veni în ajutorul elevilor și al părinților, prin activități desfășurate înainte sau după ore. Pentru elevii de școală primară, programul include sprijin la teme, activități remediale, consiliere psihopedagogică, logopedie sau ateliere de lectură. Elevii de gimnaziu și liceu beneficiază de pregătire pentru concursuri și olimpiade, consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră, dar și de activități recreative.

Toate activitățile se desfășoară în grupe mici, de maximum 12 elevi, sub supravegherea profesorilor, consilierilor școlari sau a voluntarilor.

Programul oferă, pe scurt:

Învățământ primar: sprijin la teme, activități remediale, inclusiv logopedie, consiliere, ateliere de lectură și activități recreative.

Învățământ secundar: trei direcții principale – accelerare (pregătire pentru olimpiade, expoziții școlare, activități europene), sprijin educațional (recuperare, consiliere, suport la teme) și pregătire pentru viață (dezvoltare personală, carieră, stil de viață sănătos).

Înscrierile și documentele necesare

Părinții pot realiza înscrierea direct la unitatea școlară unde este aprobat programul. În cazul școlilor care organizează programul pentru prima dată, înscrierile au loc la începutul anului școlar. Pentru școlile care deja desfășurau programul, elevii se pot înscrie pe parcursul anului, în funcție de locurile disponibile.

Dosarul de înscriere include, de regulă:

  • cerere tip de înscriere, disponibilă la secretariatul școlii;
  • adeverințe de salariat pentru ambii părinți;
  • copie a certificatului de naștere al elevului;
  • copii după actele de identitate ale părinților.

    • Fiecare școală poate adapta lista de documente și perioada de depunere.

    Școli participante în București

    ISMB a aprobat 101 școli și licee în toate sectoarele Capitalei:

    Sector 1: 2 școli

    Sector 2: 16 școli

    Sector 3: 28 școli

    Sector 4: 12 școli

    Sector 5: 17 școli

    Sector 6: 26 școli

    Printre unitățile participante se numără:

    Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” (Sector 1)

    „Grigore Ghica Voievod” (Sector 2)

    „Leonardo Da Vinci” (Sector 3)

    „Emil Racoviță” (Sector 4)

    „Petrache Poenaru” (Sector 5)

    „Sfântul Andrei” (Sector 6)

    „Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație
    „Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație
    Membrii Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Buzău au anunțat printr-un comunicat de presă că nu vor participa, luni, la deschiderea festivă a anului școlar în școlile...
    Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu
    Ce este „iubirea adevărată”. Explicația unui consilier de cuplu
    Ștefania Păduraru, consilier de cuplu, crede că mulți dintre parteneri confundă relația bazată pe iubire cu relația bazată doar pe satisfacerea unor nevoi de moment. A iubi înseamnă,...
    #scoala, #after school, #educatie , #elevi
    Parteneri Ziare.Com
    DigiSport.ro
    Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
    OrangeSport.ro
    Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
    DigiSport.ro
    "Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat raspunsul pe loc lui Nick Kyrgios

    Ep. 124 Israelul ne avertizează că

    Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO
    2. Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București
    3. Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor
    4. Un economist educat în Elveția "turbează" că Europa nu înțelege cum Trump îl sabotează pe Putin. Trei măsuri care ruinează Rusia. "Riscă asta ca să îi distrugă pe muscali"
    5. Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
    6. Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă
    7. Trump vrea "război". Semnează azi decretul care răstoarnă 70 de ani de istorie
    8. Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă, 6 septembrie. Care este motivul. Anunțul Infotrafic
    9. MAE anunță „vești proaste pentru fugarii de lux din România” după decizia Curții Europene de Justiție
    10. Cum transformă Putin copiii ucraineni în carne de tun