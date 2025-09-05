Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a aprobat pentru anul școlar 2025–2026 un număr de 101 unități de învățământ care vor desfășura programul „Școala după Școală”, menit să ofere elevilor sprijin educațional și activități suplimentare față de cursurile obișnuite.

„Școala după Școală” este gândită pentru a veni în ajutorul elevilor și al părinților, prin activități desfășurate înainte sau după ore. Pentru elevii de școală primară, programul include sprijin la teme, activități remediale, consiliere psihopedagogică, logopedie sau ateliere de lectură. Elevii de gimnaziu și liceu beneficiază de pregătire pentru concursuri și olimpiade, consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră, dar și de activități recreative.

Toate activitățile se desfășoară în grupe mici, de maximum 12 elevi, sub supravegherea profesorilor, consilierilor școlari sau a voluntarilor.

Programul oferă, pe scurt:

Învățământ primar: sprijin la teme, activități remediale, inclusiv logopedie, consiliere, ateliere de lectură și activități recreative.

Învățământ secundar: trei direcții principale – accelerare (pregătire pentru olimpiade, expoziții școlare, activități europene), sprijin educațional (recuperare, consiliere, suport la teme) și pregătire pentru viață (dezvoltare personală, carieră, stil de viață sănătos).

Înscrierile și documentele necesare

Părinții pot realiza înscrierea direct la unitatea școlară unde este aprobat programul. În cazul școlilor care organizează programul pentru prima dată, înscrierile au loc la începutul anului școlar. Pentru școlile care deja desfășurau programul, elevii se pot înscrie pe parcursul anului, în funcție de locurile disponibile.

Dosarul de înscriere include, de regulă:

cerere tip de înscriere, disponibilă la secretariatul școlii;

adeverințe de salariat pentru ambii părinți;

copie a certificatului de naștere al elevului;

copii după actele de identitate ale părinților.

Fiecare școală poate adapta lista de documente și perioada de depunere.

Școli participante în București

ISMB a aprobat 101 școli și licee în toate sectoarele Capitalei:

Sector 1: 2 școli

Sector 2: 16 școli

Sector 3: 28 școli

Sector 4: 12 școli

Sector 5: 17 școli

Sector 6: 26 școli

Printre unitățile participante se numără:

Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” (Sector 1)

„Grigore Ghica Voievod” (Sector 2)

„Leonardo Da Vinci” (Sector 3)

„Emil Racoviță” (Sector 4)

„Petrache Poenaru” (Sector 5)

„Sfântul Andrei” (Sector 6)

