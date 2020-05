Cresele si gradinitele s-ar putea redeschide pe 15 iunie, in conditii foarte stricte

Ziare.

com

Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii lucreaza la un pachet de masuri care vor fi luate pentru redeschiderea creselor si gradinitelor."Se recomanda reducerea numarului de copii in grupa. Trebuie asigurata o suprafata de 4,5 mp/copil", se arata in document."Distantarea fizica se va realiza in dormitoare si in salile de masa prin plasarea paturilor, sezlongurilor, respectiv a masutelor la cel putin 1,5 metri distanta intre ele", conform aceleiasi surse.Triajul epidemiologic trebuie sa se faca obligatoriu in fiecare zi de catre cadrul medical al unitatii.Toate spatiile trebuie dezinfectate, jucariile trebuie spalate regulat, cel putin o data pe zi. In acelasi document se vorbeste si de aerul conditionat care nu va fi permis pentru a nu se putea raspandi virusul.