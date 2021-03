Dambovita: 49 de scoli si gradinite trec, incepand de vineri, in scenariul rosu

Cursurile se vor desfasura online conform unei hotarari aprobate joi dupa amiaza de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. In urma cu o luna, la debutul celui de-al doilea semestru al anului scolar, doar trei unitati didactice din judet functionau in scenariul rosu. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a adoptat, joi dupa amiaza, o hotarare prin care aproba trecerea la cursuri online in 49 de unitati didactice din judet. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Targoviste, care joi a depasit indicele de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori. Astfel, 45 dintre scolile si gradinitele care vor face, de vineri, cursuri online sunt din Targoviste, celelalte patru fiind din localitatea Glodeni.In 5 februarie, la inceputul celui de-al doilea semestru al anului scolar, doar trei unitati de invatamant din Dambovita functionau in scenariul rosu, insa intre timp numarul de cazuri de imbolnavire a crescut in mai multe localitati din judet.