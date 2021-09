Primarul din Sectorul 6 susține că la o grădiniţă s-au cerut bani părinţilor pentru că ”primarul a tăiat banii”. Reacția lui Ciprian Ciucu

Ciucu anunţă că a alocat pentru educaţie 140 de milioane, pentru 63 de unităţi, suma fiind considerată ”enormă”. Primarul cere să-i fie semnalate astfel de cazuri şi susţine că, dacă cu aceşti bani unităţile nu pot fi gestionate corespunzător, există o ”mare, mare problemă”. Fapt adevărat: la Grădiniţa nu. xx din Sectorul 6 ieri a fost şedinţă cu părinţii, directoarea a solicitat părinţilor mult mai mulţi bani decât anul trecut. Interesant este că la nemulţumirea părinţilor, directoarea a răspuns că primarul este vinovat că a tăiat banii şi nu mai are nici bani pentru paza… Hai să ne înţelegem: am alocat educaţiei pe anul acesta cca. 140.000.000 lei. Suma suficientă pentru 63 unităţi de învăţământ. O suma enormă! Dacă din aceşti bani Administraţia Şcolilor S6 şi directorii de şcoli nu pot administra şcolile în condiţii mai mult decât decente şi se apucă să facă chetă prin părinţi, au cu toţii o problemă mare. Mare, mare”, a scris, miercuri seară, pe Facebook , primarul din sectorul 6.Acesta spune că a delegat atribuţiile în acest domeniu viceprimarului USR Am delegat competenţele (full, că să nu fie discuţii) pe domeniul educaţiei viceprimarului USR şi i-am alocat un buget imens pe care trebuia să îl planifice şi monitorizeze, inclusiv achiziţiile! Nu vreau să aud că pe mandatul meu se continuă practica cu cheta! Mai ales că stau pe un buget fabulos! Şi apoi directorimea să mai şi mintă părinţii că "a tăiat primarul banii"! Vă rog să îmi semnalaţi personal dacă mai sunt şcoli/grădiniţe unde se face chetă la iniţiativa directorilor”, a mai scris primarul.Ciprian Ciucu a precizat, de asemenea, că Administraţia Şcolilor a redus paza în 2019 când s-a introdus un sistem de securitate, decizie pe care o va reevalua.