Grupele de copii supraaglomerate la grădiniță: "Fiică-mea mănâncă orice nu este comestibil, lipici, culori, cum poate educatoarea să-i supravegheze?"

La aproape două săptămâni de la începutul noului an școlar, părinții dezbat pe grupurile de pe Facebook problemele pe care le întâmpină în instituțiile de învățământ.

Printre cei mai activi sunt cei care iau pentru prima oară contact cu școala sau cu grădinița și au nevoie să înțeleagă anumite situații.

O mamă vrea să afle dacă este o situație obișnuită ca într-o grupă mică să fie înscriși 33 de copii, dacă este un caz izolat sau ceva obișnuit, în grădinițele de stat:

"Cum poate o doamnă să gestioneze 33 de copii: Fiică-mea mănâncă orice nu este comestibil, lipici, culori și ma gândesc cum poate doamna să supravegheze 30 de copii.

Aș dori câteva informații cu privire la grădinițele din România, de stat. Am tot căutat informații, dar nu găsesc nimic concret.

E primul an de grădiniță pentru fetița mea și sunt unele chestii care ma depășesc.

De exemplu cum poate o doamna să gestioneze 33 de copii?

Mi s-a zis că sunt două, dar vor lucra în ture. Cum e posibil așa ceva?

A mai întâlnit cineva? Sau toate grădinițele sunt așa?", a scris tânăra pe grupul "Grădinițe, creșe, școli", de pe Facebook.

Unii părinți nu sunt deranjați de supraaglomerarea grupelor

"Câți dintre voi au fost la grădiniță? Când eram noi mici tot atâția copii erau la grupe și mergeai cu pachet de acasă la program scurt. Spunea cineva că primul semn de răceală copilul zboară acasă. Mi se pare și corect, dacă e răcit îl ții acasă, nu îi aspiri nasul dimineața și îl duci la grădiniță.Plus că sunt și copii cu program scurt care pleacă acasă la 13. Dacă vreți puțini copii și grijă maximă, duceți-l la privat."

"La grădiniță sunt anumite reguli pe care copii le respectă și ei ascultă mai mult de doamna decât de părinte, cu siguranță! La noi se lucrează cu ei, zilnic vine fii-mea și îmi povestește ce au învățat în acea zi, dar depinde și de doamnă! La cea mică sunt 24 în grupă, o singură doamna pe tură și o îngrijitoare la două grupe! La cea mare erau 29 și la fel se întâmplă ca și la cea mică, fiind în aceeași grădiniță."

"La noi au fost 35 de copii. Doamnele au știu cum să gestioneze situația (dar era grupa mijlocie) având experiență au știut.

Au făcut activități, au ieșit în curte afară și tot așa.

Plus la prânz la somn nu rămâneau mulți, deoarece majoritatea plecau la ora 13:00.

La grupa mare am fost tot 35, dar majoritatea nu au venit și veneau câte 15-20 de copiii.

Acum, fata fiind la grupa mică, sunt doar 24 de copii în grupă, la fel și restul grupelor."

Ce spun părinții revoltați

"Da, totul este posibil la noi. Îi supraveghează atât, să nu credeți că și lucrează ceva cu ei . E pe post de paznic.

Copilul merge la grădiniță să acumuleze câte ceva pentru școală."

"Legislația spune că într-o sală trebuie să fie maxim 22 de copii, dar mai fac eu niște hârtii și ajung să fie 30 în grupa. Și ai mei sunt de o săptămână la grădiniță, dar fiind și schimbarea de temperatura, copiilor a început să le curgă nasul și nu îi primește așa, astăzi sunt 6 copii în sala de curs."

"La noi sunt 36 la grupa mijlocie, erau 28 și au mai primit 8 copii, deci se poate (Bragadiru)."

"Atâta timp cât inspectoratul, primăria spun că da, nu ai ce face, accepți! Nu-s de vină educatoarele, directorul, ci cei de sus."

"Chiar și 28 sunt mulți pentru o singură educatoare, chiar și dacă este o super educatoare. Mă mir că acceptă așa mulți copii, pentru că în primul an, la deschidere erau foarte stricți în ceea ce privește numărul lor, deși pe parcursul anului, dacă aveai "cunoștințe", mai acceptau câțiva."

"Așa avem și noi în Pipera. Sunt 32 de copii și tot în ture lucrează educatoarele. Acum vreo 10 sunt răciți, stau acasă. La prânz nu mai rămân atât de mulți. Mai vine câte o îngrijitoare să vadă dacă le poate ajută pe doamne. Toți au peste 4 ani, a mea are aproape 5 ani, nu e nevoie să-i ducă la baie de mână."

"Eu, mamă, pot avea grijă de maxim 2 să mă ocup exact cum trebuie, doamne cu experiență clar pot gestiona altfel, dar în niciun caz 30. Maxim 10, serios acum. Cum se dezvoltă copiii aceia? Ce noutăți învață? Dezamăgitor... Eu am căutat mult o creșă ok, cu activități, fără acceptarea copiilor cu muci, cu mâncare sănătoase și fără ciocolată și sucuri la zile de naștere. În sectorul 4 nu am găsit. Am apelat la o creșă privată care acoperă procentul cel mai mare din cerințele noastre. Mă gândesc cu groază când vom face trecerea. De fapt întrebarea este: unde?"

"Fizic nu are cum să gestioneze 30 copii, de aceea la cel mai mic semn de răceală, de neadaptare, de lipsa a vreunui unui document gen aviz după 3 zile de mucișori și stat acasă, de nedormit la ora de somn, încearcă să îi trimită acasă, și de fapt vin cam jumătate dintre copii. Astfel își ușurează muncă."

"Nu are cum să facă față atâtor copii. În clasă la fiul meu sunt 19 copii, cu el 20! O educatoare și o îngrijitoare, nu fac față la atâția copii! Le încurca hainele, unii adorm neschimbați, și vine știe ce o mai fi. Plus că la cel mai mic semn de răceala zboară acasă. De exemplu, azi l-am luat pe fii-miu cu mucii uscați pe față, și nu exagerez, și mânecile erau pline de muci, deși i-am dus și șervețele umede și uscate, nu cred că le-a folosit."

"32 copii, o singură educatoare toată ziua, sector 1".

"La grădiniță la fii-miu sunt 27 de copii și două educatoare pe două ture și o singură îngrijitoare la 4 grupe. Trist dar așa este cam peste tot. Nu știu cum fac față!"

Nimeni nu se referă la contextul epidemiologic

În mod ciudat, niciunul dintre părinți nu se referă la faptul că supraaglomerarea este periculoasă raportat la contextul valului 4 al pandemiei Covid. Tulpina Delta este contagioasă și pentru copii, iar pentru cei mici sunt mai greu de înțeles regulile care ne feresc de boală. În plus, nu sunt vaccinați.

În schimb, părinții se plâng că sunt obligați să-i țină acasă pe copii la primul semn de răceală, fără a lua în considerare că ar putea fi vorba despre Covid.

Ce spune legea

Nouă lege care stabilește numărul maxim de elevi în clase a intrat în vigoare, în mod oficial, în luna septembrie. Modificările aduse de legislație stabilesc că în învățământul primar vom avea "în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22", iar în învățământul gimnazial vor fi "în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26".

În clasele de învățământ liceal și profesional, "clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30". În situațiile excepționale, clasele pot funcționa cu "cel mult 3 elevi/preșcolari" peste efectivul maxim.

