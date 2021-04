Copiii de pana la trei ani vor fi scosi de la intretinere. Legea a fost adoptata de Senat

Au fost inregistrate 134 voturi "pentru" si un vot "impotriva". Copiii pana la implinirea varstei de trei ani sunt exceptati de la plata cheltuielilor repartizate dupa numarul de persoane", prevede proiectul de act normativ amendat de Comisia pentru administratie publica a Senatului. Initiatorul propunerii legislative, deputatul liberal Florin Roman , explica in expunerea de motive a proiectului de act normativ ca "plata intretinerii casei scarii unui bloc este achitata de parinti, iar copilul nu poate folosi liftul singur, nu poate utiliza lumina electrica de pe holuri decat in prezenta parintilor sau a unui adult"."Cheltuielile alocate fiecarui copil in varsta mai mica de trei ani pentru intretinerea blocului pot fi folosite de parinti mai bine pentru costurile cresterii acestor copii", sustine Roman.Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.