Ministerul Educatiei solicita ca patru scoli sa fie trecute din scenariul galben in cel rosu si sa fie suspendate cursurile la o gradinita din Capitala

De asemenea institutia condusa de Monica Anisie precizeaza ca cinci scoli nu erau incadrate in niciun scenariu, una din ele dintr-o eroare tehnica si restul de patru din cauza documentatiei incomplete. De asemene, exista o o informare in care este solicitata suspendarea cursurilor la o gradinita din Bucuresti pe o perioada de 14 zile din cauza a trei cazuri de infectari depistate in randul angajatilor - asistenta medicala, o ingrijitoare si un bucatar. Ministrul Educatiei are o videoconferinta de la ora 16.00 cu inspectorii scolari generali si ulterior va sustine declaratii de presa.Potrivit ordinii de zi a sedintei de duminica a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, care a inceput la ora 16.00 vor fi analizate situatiile expuse in adresa Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si va fi analizata informarea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu privire la situatia unitatii de invatamant Gradinita Teddybar din Capitala"Avand in vedere ca in unitatea de invatamant Gradinita Teddybar din str. Soimarestilor, nr. 29, sector 1, au fost confirmate in randul personalului 3 cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 (asistenta medicala, o ingrijitoare si un bucatar), gradinita a functionat si pe timpul verii, iar 2 din persoanele pozitive au avut contact cu toti prescolarii, va informam ca in conformitate cu art. 16. din Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, se suspenda cursurile scolare organizate in modalitatea << fata in fata >> ale intregii unitati de invatamant, pe o perioada de 14 zile de la data confirmarii ultimului caz.In perioada de suspendare a cursurilor, conducerea institutiei de invatamant va dispune realizarea urmatoarelor activitati obligatorii: a) curatenia si aerisirea spatiilor; b) dezinfectia curenta si terminala a spatiilor institutiei de invatamant, respectiv sali de grupe, holuri, toalete; c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toti contactii directi din cadrul institutiei de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati/carantinati la domiciliu", potrivit informarii transmise de directorul gradinitei Teddybar din Bucuresti.De asemenea, in informarea transmis duminica de Ministerul Educatiei catre Guvern, Ministerul Afacerilor Interne si CMBSU este precizat:"Ca urmare a Hotararii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta - Secretariatul Tehnic Permanent cu nr. 15/10.09.2020 privind aprobarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Bucuresti pentru inceputul anului scolar 2020-2021 va solicitam urmatoarele rectificari potrivit anexelor 1 si 2 din dosarele atasate:- Rectificarea situatiei scenariilor aprobate potrivit Art. 3 pentru Anexa 3, avand in vedere justificarea intemeiata; aceste unitati permit desfasurarea unei parti din activitati in baza scenariului 2 (galben); (anexa 1)- Rectificarea situatiei scenariului aprobat potrivit Art. 1 prin Anexa 1, avand in vedere justificarea intemeiata a Scolii Postliceale Sanitare Sf. Vasile cel Mare, sector 2 care solicita scenariul 3 (rosu) pentru ca nu poate indeplini conditiile de desfasurare a cursurilor potrivit scenariului 2 (galben) in care a fost incadrata; (anexa 1)- Rectificarea situatiei scenariului aprobat potrivit Art. 1 prin Anexa 1, avand in vedere justificarea intemeiata a Gradinitei nr. 245, sector 5 care solicita scenariul 3 (rosu) pentru ca nu poate indeplini conditiile de desfasurare a cursurilor potrivit scenariului 2 (galben) in care a fost incadrata; (anexa 1)- Rectificarea situatiei scenariului aprobat potrivit Art. 1 prin Anexa 1, avand in vedere justificarea intemeiata a Scolii gimnaziale nr. 280, Sector 5 care solicita scenariul 3 (rosu) pentru ca nu poate indeplini conditiile de desfasurare a cursurilor potrivit scenariului 2 (galben) in care a fost incadrata; (anexa 1)- Rectificarea situatiei scenariului aprobat potrivit Art. 1 prin Anexa 1, avand in vedere justificarea intemeiata a Scolii Gimnaziale nr. 126, sector 5 care solicita scenariul 3 (rosu) pentru ca nu poate indeplini conditiile de desfasurare a cursurilor potrivit scenariului 2 (galben) in care a fost incadrata; (anexa 1)- Aprobarea scenariului de functionare pentru o unitate de invatamant particular care nu a fost cuprinsa in Hotararea nr. 15/10.09, 2020 dintr-o eroare tehnica; (anexa 2)", conform documentului obtinut de News.ro.Potrivit hotararii de joi a CMBSU un numar de cinci scoli din Bucuresti sunt incadrate in scenariul rosu, iar 595 de unitati de invatamant din Capitala sunt incadrate in scenariul galben.