Cât costă hrana zilnică pentru copii la grădiniță: "Directoarea ne-a spus că nu o să rămână prețul ăsta, fiindcă s-au scumpit multe"

În unele grădinițe, mesele pentru copii sunt gratuite

În cele mai multe grădinițe, masă pe zi costă între 15 și 20 de lei

În provincie, prețurile sunt la jumătate

Unii părinți sunt revoltați

Unele grădinițe au anunțat deja scumpiri

Ce meniuri primesc cei mici

Unul dintre subiectele de discuție de zilele acestea este legat de sumele pe care le cheltuiesc părinții pentru plata meselor pe care copiii la iau la grădinițele de stat:"Din curiozitate, la grădinițele de stat, cât plătiți pentru hrana zilnică? În sectorul 4, la grădiniță costa 20/zi. În sectorul 2 la grădiniță 147 este gratuit!", a scris o tânără pe grupul Grădinițe, creșe, școli , de pe Facebook Întrebarea a adunat sute de răspunsuri."0 Lei, Pipera.""Voluntari/Ilfov gratuit""Acum vreo 3 ani auzeam de la o doamnă care avea copilul la grădiniță prin sector 1, parcă, că aveau plătite de stat inclusiv excursiile copiilor, depinde de administrațiile locale și mai depinde și de conducerea grădiniței cât de abilă este în atragerea fondurilor.""17 lei, sectorul 4.""15 lei, sectorul 6.""Sector 1 - 20 lei/zi cu propunerea părinților de a crește la 25 lei/zi""18 lei/zi, sector 2""La Panseluța 16 lei anul trecut, am avut catering, acum avem bucătărie proprie. Dar cu toate astea directoarea ne-a spus că nu o să rămână prețul asta fiindcă s-au scumpit multe.""Noi am plătit 16 lei anul trecut și bănuiesc că anul asta s-ar putea să se facă și la noi 20. Tot sectorul 4. Teoretic nu aș spune că mi se pare anormal să plătim masă copilului pentru program prelungit, iar dacă veniturile sunt mici puteți depune o cerere să primiți ajutor în acest sens, dar în condițiile în care sunt aproximativ 110 milioane de lei puși la dispoziție în bugetul sectorului 4 pentru unitățile de învățământ din sector, nu pot să nu mă întreb ce se face cu acești bani dacă noi plătim mesele, noi plătim materialele didactice, noi cumpărăm săpun și toate cele necesare.""La noi se Votează, 18, 19 sau 20 lei. Cred că majoritatea 20 vor vota.""Ideea e că salariul minim a tot crescut, implicit totul s-a scumpit și mi se pare normal să mărească și hrană la grădinița. Oricum e o suma relativ mică comparând cu cea privată.""Plătim 20 lei pe zi. Însă mi se pare rezonabil. Au mic dejun și prânz consistente, și dacă ar mânca acasă ar trebui să cheltuim bani pe mâncare, nu? În plus au mâncare în fiecare zi diferită, ei mănâncă mai bine în colectivitate. Eu uneori poate cheltui mai mult, pentru că rareori mănâncă și a două zi ce a mâncat astăzi.""10 lei la Pitești""10 lei/zi, Slobozia, Ialomița""10 lei/zi Brașov!""În municipiul Oltenița 11 lei /zi, mic dejun, prânz + 2 gustări, program prelungit""Deci citesc comentariile și mă jur că îmi este rușine. Unii fac caz pentru 20 lei pe zi la stat, pentru copilul lor care e și servit la masă, îngrijit, doarme acolo, învață etc și alți părinți își susțin copilul la privat cu multe, multe milioane pe luna, 12-20 de milioane.""Nu vă e mai rușine, să vă plângeți atât, după ce ați prins un loc? Vreți totul gratuit, după ce că oricum învățământul este gratuit și unii plătesc ca prostii și nu primesc niciun decont de la stat?""Pușcăriașii au mese gratuite!Totuși, copiii plătesc mesele pe zi! Nu e vorba pentru 20 ron, dar totuși, sunt copii!""Ce legătură are faptul că pușcăriașii primesc? Când aia sunt privați de libertate, comparația e foarte proastă. Măcar de ziceai de oamenii din spital, dar să vreți să primiți totul gratis, înseamnă că ați făcut copil fără să vă permiteți financiar măcar hrană, nu o bonă sau guvernantă.""Sector 1, tocmai S-a mărit de la 15 lei pe zi la 20.""14lei/zi și din octombrie au anunțat că se va mări.""17 lei. Anul trecut a fost 15.""Grădiniță 52, sector 1, anul trecut 20 lei pe zi. Anul ăsta se pare că vom plăti 25 lei pe zi.""20/ zi până acum și cu estimarea la 25/ zi anul acesta din cauza scumpirilor, Sectorul 1.""Sector 5 18lei/zi, de anul acesta, până acum a fost 16 lei/zi.""Au la micul dejun lapte cu cereale sau pâine cu cașcaval și ceai, la 10 fructe, la prânz ciorbă/supă și felul 2, la ora 16 gustare (prăjitură de casă, orez cu lapte, banană sau măr cu biscuiți), cei care nu dorm la grădi primesc gustarea la pachet. 15 lei/zi plătim noi, sector 3""Dimineață lapte, ceai sau iaurt cu sandviș. Gustarea de la ora 10 - un fruct, biscuiți, o legumă, Prânz - supă sau ciorbă, mâncare gătită la felul 2 și Gustarea de la ora 4 - biscuiți, iaurt, cozonac, chec."