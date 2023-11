Primarii din Bucuresti au strigat "prezent!" in prima zi de scoala, oferind daruri si promisiuni

Primarii din Capitala au fost alaturi de cei mici, luni, in prima zi de scoala, oferind copiilor, pe langa urari de succes si discursuri despre infrastructura si investitii, daruri si noi promisiuni pentru proiecte privind crese, gradinite si centre sportive.

Edilul sef al Capitalei, Sorin Oprescu, a participat la deschiderea anului scolar preuniversitar 2014-2015 la Scoala nr. 110 din Sectorul 4. Oprescu le-a urat succes copiilor in noul an scolar si i-a asigurat, atat pe profesori, cat si pe elevi, de intreaga sustinere a municipalitatii in ceea ce priveste infrastructura scolara.

Astfel, primarul general a aratat ca programul demarat de municipalitate si Banca Europeana pentru Investitii (BEI) este in curs de finalizare, urmand ca eforturile municipalitatii sa se concentreze catre gradinite si centre sportive.

"In ceea ce priveste interventia municipalitatii, sunt bucuros ca parintii pot fi linistiti in privinta conditiilor pe care le oferim copiilor in 98 dintre cele 100 de scoli de care ne-am ocupat. Astfel, odata terminat acest program, ne indreptam catre construirea de gradinite, dar si de centre de sport situate in cartiere. Scopul este acela de a le lasa deschise si vara, pentru a le putea folosi intreaga comunitate, bineinteles in conditii civilizate", a mai spus Oprescu.

El s-a referit si la cabinetele medicale din unitatile de invatamant, precizand ca municipalitatea incearca sa gaseasca "modalitatea optima pentru a putea asigura asistenta medicala 24 de ore din 24".

"Ma refer la medic si asistenta pentru situatiile de urgenta", a adaugat primarul general.

Tot in Sectorul 4 a participat la festivitati si edilul Cristian Popescu-Piedone. Acesta a fost alaturi de elevii Scolii Gimnaziale nr. 96 si de copiii inscrisi la Gradinita nr. 228 "Piticot", oferindu-le "bobocilor" ghiozdane si invitatii la spectacole de circ.

Cei mai fericiti au fost 72 de elevi care au obtinut cele mai bune rezultate la invatatura in precedentul an scolar. Edilul Sectorului 4 le-a dat acestora cate o tableta cu conexiune la Internet, in baza unei colaborari intre Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor si un operator de telefonie mobila. Prin aceeasi colaborare, bibliotecile celor 43 de unitati scolare din Sectorul 4 sunt dotate, de luni, cu cate un televizor tip LCD.

In Sectorul 1, anul scolar 2014-2015 a inceput cu scoli consolidate, reabilitate si modernizate si cu o oferta educationala "completa si atractiva", sustine Primaria de sector.

Potrivit administratiei publice locale, gradinitele, scolile si liceele din Sectorul 1 si-au primit elevii in cele mai bune conditii. Primaria Sectorului 1 a finalizat lucrarile de reparatii curente la toate unitatile de invatamant, astfel incat noul an scolar a inceput in conditii optime.

"In Sectorul 1, si acest an scolar a debutat in cele mai bune conditii la toate unitatile de invatamant pe care le administram. Fara investitii in infrastructura scolara, nu putem vorbi de performanta in educatie. Chiar de la inceput, copiii trebuie sa beneficieze de cele mai bune conditii pentru a reusi in viata. Inca din 2004 am inceput un amplu program de investitii pentru viitorul copiilor nostri, creand o infrastructura moderna si sigura in toate unitatile de invatamant", spune primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

Primaria Sectorului 1 mai afirma ca gradinitele de stat din aceasta zona administrativa au "dotari ca la privat", in timp ce ordinea si siguranta in scoli sunt asigurate prin butoane de panica, zeci de camere de supraveghere, instalatii antidescarcari electrice si sisteme de fum antiincendiu si patrule ale Politiei Locale.

Si primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a participat la deschiderea noului an scolar 2014-2015, fiind prezent la Scoala Gimnaziala nr. 195, la gradinita Scolii nr. 81 si la Complexul Educational Lauder-Reut.

"Ne aflam intr-o institutie care sper sa devina in cel mai scurt timp un model pentru toate celelalte unitati de invatamant din sector. Este cea mai mare scoala din Sectorul 3, cu aproape 2000 de elevi, si avem posibilitatea sa mai crestem numarul de scolari, avand in vedere ca am extins aceasta cladire. Sunt bucuros sa inauguram si sala de festivitati din cadrul scolii. Mai sunt multe lucruri de facut, dar am depasit ce a fost mai greu. Vreau sa va urez un an scolar in care sa acumulati cat mai multe cunostinte si sa va bucurati de aceasta scoala", a spus Negoita, la inaugurarea noului corp al Scolii Gimnaziale nr. 195, actuala Scoala Hamburg.

Tot luni, primarul Sectorului 3 a inaugurat si noul corp al gradinitei Scolii nr. 81, care are o capacitate de 100 de locuri, oferind posibilitatea formarii a cinci grupe de prescolari.

