Când începe școala? Ce răspunde, categoric, ministrul Educației, Daniel David

Ministrul Educației și Cercetării, prof.univ.dr. Daniel David, a asigurat părinții și elevii că anul școlar 2025 - 2026 va începe conform calendarului oficial stabilit de minister, adică în ziua de luni, 8 septembrie 2025.

Ministrul David a prezentat acest mesaj în seara de joi, 4 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24. Moderatorul emisiunii l-a întrebat dacă școala va începe luni. "Sigur că începe școala luni. Fetița mea merge luni la școală", a răspuns ministrul Educației.

Daniel David i-a îndemnat pe părinți, în acest context, să-și aducă sau să-și trimită copiii la școală, în ziua de luni, pentru că, potrivit ministrului, profesorii vor fi luni în școli și îi vor primi pe elevi în clase.

"Mesajul meu este acesta: copiii vor fi primiți luni, la școală, de către profesori. Profesorii vor fi luni în școală și, când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei", a susținut ministrul Educației.

Discuția pe acest subiect intervine în contextul în care lideri sindicali din Educație au îndemnat cadrele didactice să facă grevă, în prima zi a anului școlar 2025 - 2026, adică în ziua de 8 septembrie 2025. Pe grupurile de discuții ale părinților și ale elevilor circulă deja informația că, din acest motiv, în ziua de 8 septembrie 2025 nu va începe școala.

