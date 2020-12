Lansarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, extinderea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresei nr.7"

- cresa modernizata si reabilitata;

- extindere cladire existenta cu trei sali de clasa si bloc alimentar cu spatii aferente;

- reabilitare utilitati (retelele electrice, apa - canal, caldura), inclusiv grup sanitar cu spatii destinate persoanelor cu dizabilitati;

- dotari mobilier pentru salile grupelor, spatii administrative, cabinet medical, bloc alimentar si spatii aferente;

- dotari echipamente IT, electronice si electrocasnice.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.Valoarea totala a proiectului este 3.924.750,21 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este 3.201.856,13 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este 489.695,65 lei, iar valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului este 75.337,79 lei.Durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv intre data 01.01.2018 si 31.05.2022.Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii infrastructurii Cresei nr.7, din Municipiul Focsani, in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie a minim 105 de copii si sprijinirea participarii parintilor acestora pe piata fortei de munca.1) Reabilitarea, extinderea si modernizarea Cresei nr. 7, prin realizarea lucrarilor reabilitare a acoperisului, terasa, refacerea / inlocuirea finisajelor interioare si exterioare, recompartimentare, refacerea izolatiei termice, lucrari necesare pentru obtinerea avizelor de functionare, etc., si de extindere in scopul crearii conditiilor necesare de confort, siguranta si securitate pentru toti copiii din cresa.2) Sporirea calitatii dotarilor Cresei nr.7- mobilier (pentru salile grupelor, dormitor, sala de mese, loc de joaca, etc.), echipamente IT etc. care vor contribui la cresterea calitatii actului educational.3) Imbunatatirea accesului la servicii de educatie timpurie a unui numar de 105 anteprescolari din Municipiul Focsani, prin crearea unor spatii de invatare si de recreere adecvata care promoveaza noi abordari de predare si invatare (inclusiv cuajutorul tehnologiei moderne).4) Reducerea consumului anual specific de caldura pentru incalzire a cladirii izolate termic.Rezultatele asteptate ale proiectului:Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine la: Porosnicu Claudia - Manager Proiect, Tel: 0237/236000, int: 212, e-mail: porosnicu@focsani.info .