376 de elevi si 545 de angajati din invatamant, confirmati cu COVID-19 in perioada 1-10 martie

Potrivit situatiei transmise de Ministerul Educatiei, situatia epidemiologica din unitatile de invatamant preuniversitar arata ca, pana in 10 martie, sunt 2.038 de prescolari/elevi confirmati cu COVID-19, 1.852 de membri ai personalului. Totodata, 1.899 de clase sau grupe au sau au avut activitatea suspendata.In perioada 1-10 martie, la nivel national, au fost confirmati cu COVID-19 un numar de 376 de prescolari/elevi, 545 de membri ai personalului, iar 209 clase/grupe au activitatea suspendata.Totodata, numarul total al angajatilor din sistemul de educatie vaccinati pana in 10 martie, ora 19.00, este de 123.059 (peste 35%).Numarul angajatilor din invatamant vaccinati in perioada 24 februarie - 10 martie, ora 19.00, in centre dedicate personalului din invatamant, este de 63.769, fata de programarea initiala de 60.000 de persoane.