Alexandru Cosbuc-Ionescu, SIMAVI: Viitorul va apartine, cel putin in invatamantul tehnic si profesional, realitatii virtuale sau augmentate

R: Gratie unei experiente unice, sedimentata prin zeci de proiecte nationale si internationale la care au lucrat specialistii SIMAVI, putem spune ca astazi detinem cea mai solida expertiza in materie de eLearning din Romania.Dezvoltam eLearning cu mare pasiune. Nu e nimic mai important decat sa sprijinim educatia - in fond, aceasta are un impact direct asupra bunastarii si inteligentei natiei peste ani.R: Dezvoltam eLearning pentru diverse grupe de varsta, de la copiii din scoli, pana la inalt functionari ai institutiilor europene. Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul Europei, Institutul European de Statistica Eurostat, Oficiul de Publicatii Oficiale ale Comisiei Europene OPOCE, Agentia Executiva pentru Protectia Consumatorului si Siguranta Alimentelor, precum si alte agentii europene, folosesc cu succes aplicatii de eLearning si cursuri dezvoltate de SIMAVI.SIMAVI este cel mai mare integrator de produse software din Romania.Oferim o platforma pentru crearea de continut educational interactiv, implementam sisteme de management al invatarii, dezvoltam cursuri digitale in diverse domenii si pe tehnologii diferite (inclusiv Realitate Augmentata si Virtuala).R: Strategia noastra consta in atentia pe care o acordam fundatiei pedagogice a cursurilor. Indiferent daca producem micro-learning (o asa numita "pastila de cunostinte") sau un laborator virtual ori o simulare de proces, noi pornim de la principii pedagogice solide, din care decurge proiectarea interactiunilor si a elementelor multimedia. Provocarea la care trebuie sa raspunda un producator de software educational de calitate este: cum implic elevul sau respectiv cursantul atat emotional cat si intelectual si cum reuseste aplicatia sa transmita cunostinte care sa ajunga in memoria de lunga durata, dar sa fie si intelese si, mai ales, aplicate in feluri noi.R: Avem in vedere, prin softurile noastre, cei 4 C ai pedagogiei moderne asa cum au fost ei mentionati de Ministerul Educatiei din SUA: dezvoltarea creativitatii, gandirii critice, comunicarii si colaborarii.Sa le luam pe rand: creativitatea este dezideratul suprem. O minte creativa e mai valoroasa decat orice put de petrol sau mina de carbune. Dar creativitatea decurge doar in masura in care s-au parcurs celelalte trepte ale invatarii: memorarea, intelegerea, aplicarea, analiza, evaluarea.Gandirea critica: este esentiala pentru societatea informationala actuala, care abunda de date, unele reale, altele false, care trebuie filtrate.Colaborarea: scoala ne cere sa nu copiem la examene, iar societatea ne obliga la serviciu sa lucram in echipe. Deci unde invatam colaborarea? Mai ales ca invatarea este in buna masura un proces social (si de colaborare-invatare de la ceilalti). De aceea softurile noastre includ aplicatii de tip proiect, la care conlucreaza echipe de elevi.Comunicarea dintre profesori si elevi si dintre elevi si elevi: este sustinuta de platformele noastre. Cream comunitati. Se ofera feed-back imediat. Profesorul este un facilitator.R: Mereu am inovat, ca format, ca pedagogie, ca prezentare si interactivitate, iar specialistii nostri au primit numeroase premii internationale pentru softurile dezvoltate.Acum putem spune ca viitorul va apartine, cel putin in invatamantul tehnic si profesional, realitatii virtuale sau augmentate. Cursantii pot vedea acum ceea ce era de nevazut. Pentagonul tocmai a investit 2 miliarde de USD in noile tehnologii, demonstrand viabilitatea solutiilor pentru activitatile zilnice de invatare.In mediul preuniversitar, cred in caile de invatare personalizate, pe care de altfel le ofera si platformele noastre. Elevii sunt diferiti, au profile cognitive diferite si atunci caile de invatare sunt si ele adaptate.Iar in ceea ce priveste instruirea functionarilor, probabil ca se va centra mai mult pe taskuri practice decat pe concepte teoretice - "Task based learning".Modalitatea de livrare a materialelor va fi cat mai condensata ca timp si continut si vizuala ca prezentare.R: Dascalii formeaza caractere si intelecte. Profesorii au privilegiul sa fie vectorii procesului de predare- invatare- evaluare. Omul sfinteste locul, se spune. Sigur ca asa cum folosesc tabla sau creta ori manualele, tot asa profesorii pot fi mult ajutati in predare si mai ales elevii pot fi mult ajutati in invatare de lectiile interactive de buna calitate. Profesorii castiga timp in care in loc sa scrie pe tabla pot ghida elevii intr-un experiment. Iar elevii au bucuria descoperirii individuale.Alexandru Cosbuc-Ionescu a condus cu succes proiecte internationale de eLearning cu zeci de mii de beneficiari, in Romania, in Emiratele Arabe Unite. In prezent, gestioneaza proiectele SIMAVI cu componenta educationala digitala pentru Comisia Europeana.