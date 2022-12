Andronescu: La dirigentie sa nu se mai faca matematica sau fizica

Ministrul Educatiei Ecaterina Andronescu a declarat joi, la sfarsitul unei noi runde de negocieri cu sindicalistii din invatamant, ca in trunchiul comun va ramane o singura ora de sport pe saptamana, urmand ca celelalte doua sa fie organizate la nivelul scolii, in cadrul ansamblurilor scolare.

Ministrul a precizat ca toate aceste ore de sport, istorie sau dirigentie, care au constituit subiect de dezbatere publica in ultimele zile, trebuie sa fie gestionate in asa fel incat sa fie eficiente.

Referitor la orele de sport, Andronescu a precizat ca, in cazul elevilor cu probleme de sanatate, medicul curant va decide in dialog cu profesorul de sport ce tipuri de activitati de educatie fizica vor putea fi realizate de copiii respectivi.

Pe de alta parte, ministrul Educatiei a spus ca s-a ajuns la un acord cu sindicalistii si in privinta orelor de dirigentie. "Am gasit o formula, profesorii vor beneficia de o fisa a postului in care sa scriem foarte exact ce trebuie sa faca profesorii diriginti, iar ingrijorarea ca aceste ore nu se platesc nu se justifica pentru ca in statutul cadrului didactic scrie foarte clar ca cei care primesc statutul de diriginte primesc un spor de 10%, care intra in salariul de baza", a explicat ministrul.

In acelasi timp, Ecaterina Andronescu a avertizat asupra continutului acestor ore de dirigentie. "As vrea ca aceste ore sa nu mai fie transformate in ore de matematica, de fizica sau altceva, in functie de specializarea dirigintelui", a mai declarat Andronescu, precizand ca acesta este motivul pentru care s-a convenit cu sindicatele sa se construiasca o fisa in care sa se precizeze foarte clar ce anume se va face la aceste ore de consiliere, care vor fi obligatorii si pentru profesori si pentru elevi.

"Vreau sa incerc sa transform scoala astfel incat sa le formam elevilor competentele de care au nevoie atat pentru formarea lor personala cat si in cariera", a conchis ministrul Educatiei.

