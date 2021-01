Angajatii din invatamant ar putea deveni una dintre categoriile prioritare la vaccinarea impotriva COVID-19

O decizie in acest sens va fi luata in perioada urmatoare. Procesul educational este "esential" a precizat Baciu, adaugand ca se intelege "necesitatea si nevoia de a prioritiza acest sector".https://ziare.com/stiri/spitale/o-pierdere-de-vaccin-si-nicio-reactie-adversa-in-prima-zi-a-campaniei-de-imunizare-impotriva-covid-19-in-alba-1654475"Este evident ca procesul educational (...) este un proces esential, este dificil si admitem acest lucru, oricine poate sa inteleaga ca este dificil in online. Este o prioritate, clar", a declarat, luni seara, la B 1 TV, Andrei Baciu.Acesta a precizat ca in perioada urmatoare se va decide daca angajatii din invatamant vor avea prioritate la vaccinare."Pentru noi este o prioritate acest aspect, o decizie va fi luata in perioada imediat urmatoare si va fi comunicata in spatiul public, insa intelegem necesitatea si nevoia de a prioritiza acest sector. Este ceva ce intelegem foarte clar", a mai declarat Andrei Baciu.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, fiind unul dintre factorii luati in calcul pentru redeschiderea scolilor.