Asteptarile declarate ale copiilor romani in 2020: ore de educatie sexuala si financiare. "Scoala e blocata in paradigma ei comunista"

"Un plan cadru blocat intr-o paradigma depasita"

Solutiile

"Profesorii nu vor ramane pe drumuri"

Ce spune legea educatiei nationale

In timp ce actualizarea programei scolare este un concept depasit de practica, multi copii merg la scoala doar pentru a lua o nota buna dupa ce memoreaza "pe de rost" pagini intregi de caiet. Apoi vin acasa si se refugiaza pe internet, unde intalnesc concepte precum educatie financiara, educatie sexuala sau diversitate rasiala, in multiplele lor dimensiuni.Nu o spunem noi, ci copiii de clasa a VII-a care ne-au transmis ce si-ar dori sa invete in scoala."Sa gatim""Educatie sexuala, educatie financiara (antreprenoriat)""Educatie pentru inteligenta emotionala""Despre diversitate: religie, orientare sexuala, sex, culoarea pielii si cei care nu sunt 'normali'""Educatie sexuala""Educatie sexuala"Un elev si-a inventat propria materie: "Eu as propune materia educatie formationala - o materie care te pregateste pentru viitor""Educatie financiara, sanatate mintala, survival skills (n.r.tehnici de supravietuire)""Invatarea mai multor limbi straine. Poate chiar limbi care nu folosesc alfabetul nostru (corean, chinez etc)""Despre bani si jocuri"In miezul problemei sistemului educational romanesc ar sta prioritizarea interesului profesorului, nu al elevului, care se manifesta printr-un plan cadru invechit si rigid, care nu permite actualizarea ofertei scolare in tandem cu aspiratiile copiilor, este de parere Marian Stas, cadru didactic asociat la Universitatea Bucuresti si la Harvard Kennedy School (programul de vara), presedinte al Asociatiei Clubul Liderii Mileniului Trei, un program educational de dezvoltare personala si profesionala."Mai degraba randamentul sau eficienta unui astfel de proces (n.r. - de adaugare a unor materii noi in curricula) au fost scazute pentru ca, prin natura sa, planul cadru nu permite asa ceva, este un plan cadru blocat intr-o paradigma depasita, un plan cadru care descurajeaza ceea ce am numit eu " curriculum la decizia elevilor din oferta scolii". O sa dau cateva exemple ca sa justific afirmatia mea:Atunci cand spun ca scoala e blocata in paradigma ei comunista, am in vedere in mod specific planurile cadru care sunt demult depasite ca filozofie a proiectarii pentru ca ele reprezinta tabele cu discipline obligatorii pentru aproximativ 160.000 de copii, cohortele fiecarui an scolar. Nu e pentru oameni normali asa ceva. Nicio scoala din nicio tara din lume nu mai da un singur tabel cadru pentru toti copiii unei singure cohorte, asa cum e cazul la noi.Este o proiectare care nu are de-a face cu binele copiilor, centrata pe norme si pe salariile profesorilor. In conditiile in care sunt 33 de ore pe saptamana, ca sa aiba profesorii norme si salarii, ceea ce se cheama curriculum la decizia scolii ocupa zero,una sau doua ore pe saptamana, dar si acel curriculum este pentru completarea normelor profesorilor.E limpede ca dorintele copiilor asa cum sunt formulate acum si natura de fond a proiectarii curriculare se bat cap in cap si sunt doua lumi paralele", explica Marian Stas.Totodata, Mihai Stas face apel si la mentinerea echilibrului intre dorintele copiilor si necesitatea unei structuri riguroase."O proiectare curriculara sanatoasa revine la ce am zis eu de fapt, curriculum la decizia elevilor din oferta scolii, intr-un raport sanatos dintre un trunchi comun si ceea ce copiii simt ca vor si le place. Mai adaug o valenta importanta: fundamentalismul societatii noastre, prejudecatile, dificultatea prin natura romanului de a aduce ceva nou", mai spune expertul.Marian Stas considera ca Romania are instrumenetele necesare pentru a porni schimbarea sistemului educational in directia standardelor de secol 21:"Da, fara doar si poate. Anul asta scolar este un interval de timp exceptional tocmai pentru astfel de proiectare. Potrivit hotararii de guvern si metodologiei cadru, o sa inceapa sa functioneze scoli pilot, adica scoli cu oferte curriculare mult mai apropiate de preferintele copiilor.Cele doua concepte pe care astfel de scoli pilot le-ar operationaliza sunt: subsidiaritatea, adica iesirea din comunism, inseamna trecerea de la tabel cadru unic la curriculum proiectat si oferit de scoala si, in acest context, ceea ce am numit curriculum la decizia elevilor din oferta scolii."In acest sens, expertul in educatie vorbeste despre o "proiectare curriculara pe arii de invatare" care sa se adapteze programului obligatoriu de 25-30 de ore pe saptamana prevazut de legea educatiei."Putem sa facem o proiectare curriculara pe arii de invatare, pot sa fie, de pilda, opt arii de invatare cu zonele specifice cum ar fi limba si literatura, limbi straine, educatie fizica , iar astea opt arii ar putea sa fie in felul urmator: in clasa a V-a si a VI-a copii sa parcurga sase de trunchi comun, adica cele pe care le fac toti copiii, si doua la decizia elevilor din oferta scolii. In a VII-a si a VIII-a, cinci de trunchi comun si trei la decizia elevilor din oferta scolii. Intr-a IX-a tot cinci cu trei, intr-a X-a si a XI-a patru cu patru si in a XII-a trei cu cinci, adica mai multe la decizia elevilor din oferta scolii.In astea pot sa intre inclusiv discipline de genul celor pe care le-au enuntat copiii."In acelasi timp, expertul in educatie da asigurari ca introducerea unor materii noi in programa educationala a nu va determina disponibilizarea profesorilor."In momentul de fata exista doua articole in legea Educatiei care introduce normarea flexibila, astfel incat profesorii sa nu fie platiti numai pentru activitatea didactica la catedra, sa aiba si activitati de pregatire, de consultanta, de consiliere de cariera. Astfel incat, in mod cert, acum, o astfel de reproiectare curriculara nu lasa profesori pe drumuri. Este un proces care incape perfect in ceea ce inseamna finantare cu fonduri europene, dezvoltare profesionala, specializari, cursuri in urma carora profesorii sa fie calificati si sa ofere si astfel de discipline.Principiul este de constructie a unei norme flexibile, cu optiuni orizontale echivalente, astfel incat normarea si salarizarea sa nu se blocheze in numarul de ore la catedra ca sa nu 'ramana profesorii pe drumuri'.Potrivit legii nr. 185/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, punctul opt modifica la articolul 262 alineatul (1), literele a) si b). In contextul oferit de expertul in educatie Marian Stas, ne intereseaza modificarea adusa punctului b) potrivit careia activitatea personalului didactic de predare se transforma din "activitati de pregatire metodico-stiintifica" in "activitati de pregatire metodico-stiintifica, de dezvoltare a curriculumului la decizia scolii, in acord cu nevoile elevilor".