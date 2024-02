Campanie pro-contraceptie, in Piata Unirii din Capitala

Specialistii in contraceptie vor da sfaturi gratuite privind cele mai noi metode contraceptive, in perioada 31 octombrie - 2 noiembrie, in Parcul Unirii din Capitala, in cadrul campaniei "Contraceptia - un pas spre libertate".

Campania va include si un eveniment stiintific adresat medicilor de familie din Bucuresti, in cadrul caruia va fi lansat ghidul "Planificarea familiala - ghid practic pentru furnizorii de servicii de planificare familiala", document de referinta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in domeniul planificarii familiale, informeaza Newsin.

Campania este organizata de Totem Communication, in parteneriat cu ministerele Sanatatii si Educatiei.

In ciuda faptului ca exista multe campanii de informare si tinerii au la dispozitie o gama larga de metode de contraceptie, ei aleg, de multe ori, sa foloseasca metodele traditionale, precum metoda calendarului. Acest lucru se intampla din cauza parintilor care le transmit diverse prejudecati cu privire la efectele secundare ale metodelor contraceptive moderne.

Potrivit specialistilor, tinerele sub 19 ani care raman insarcinate au riscul de a avea o sarcina cu risc obstetrical crescut, din cauza faptului ca organismul este inca in crestere. Pe de alta parte, un avort facut la o varsta frageda poate duce la infertilitate.

Anual, aproximativ 29.000 de romance devin mame inainte sa implineasca 19 ani, iar conform datelor statistice, in fiecare an, se inregistreaza in jur de 500 de nasteri la fete sub 15 ani.

In 2005, Romania era pe locul II in Europa dupa numarul mamelor mai tinere de 19 ani, pe primul loc fiind Marea Britanie, cu 50.000 de nasteri la respectiva categorie de varsta.

Tot in 2005, la grupa de varsta 15-19 ani, s-au inregistrat aproape 18.000 de intreruperi de sarcina legale, ceea ce inseamna aproximativ 10% din totalul avorturilor din acel an.