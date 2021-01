Cati angajati din sistemul de invatamant s-au vaccinat anti-COVID pana acum. "110.600 sunt programati in acest moment"

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, pana in prezent, 110.600 de angajati din sistemul de invatamant sunt programati pentru vaccinare, iar dintre acestia 18.600 s-au si vaccinat deja. "Prioritate sistemica pentru personalul din invatamant va exista in momentul in care se va reusi echilibrarea numarului de doze de vaccin cu disponibilitatea de vaccinare", sustine el."Dintre toate categoriile de lucratori esentiali, personalul din invatamant este, detasat, cel mai numeros nu numai cu privire la disponibilitatea de vaccinare, care a crescut semnificativ de la finalul primei etape, ci la nivelul celor care s-au programat, adica 110.600 de persoane din invatamant sunt deja programate, dintre care 18.600, daca nu ma insel, sunt deja vaccinate. Deci cei care s-au programat se impart in doua categorii, unii care intra sub incidenta acestei amanari, generate de o cauza obiectiva - factorul limitativ, doze de vaccin, si prioritatea necesar a fi acordata (...) bolnavilor cronic, celor in varsta, care sunt cei mai expusi la aceasta boala, si amanarea cu zece zile a datei de declansare a actiunii de vaccinare cu prioritate de sistem. Deci nu s-a renuntat, prioritate sistemica pentru personalul din invatamant va exista in momentul in care se va reusi echilibrarea numarului de doze de vaccin cu disponibilitatea de vaccinare", a declarat Sorin Cimpeanu, miercuri seara, la Digi 24.El a explicat ca, intre cele noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant are cea mai mare disponibilitate pentru vaccinare, dar numarul de vaccinuri este un factor limitativ in orice stat."Dr. Valeriu Gheorghita a anuntat public ca a intentionat ca incepand cu 7 februarie sa dea aceasta prioritate de sistem personalului din invatamant, peste programarile deja facute, si ca este nevoit, din motive obiective, sa amane cu zece zile aceasta prioritate pe care o da personalului din invatamant. Se stia de la bun inceput ca factorul determinant in decizia de deschidere a scolilor in format fizic este nivelul ratei de infectare, deci evolutia epidemiologica, se stia ca disponibilitatea de vaccinare si numarul celor care se vaccineaza este un factor important, dar nu conditioneaza decizia. Aceste lucruri se vor discuta in data de 2 februarie. Daca am fi inceput vaccinarea prioritara sistemica a personalului din imvatamant pe 7 februarie, oricum nu ar fi fost imunizati pe data de 8 februarie, oricum nu s-ar fi putut vaccina cu totii pe 7 februarie", a adaugat ministrul Educatiei.Potrivit acestuia, "cei 18.600 de angajati din sistemul de invatamant vaccinati sunt de fapt mai multi, pentru ca sunt cadre didactice din sistemul de invatamant cu precadere sistemul de invatamant universitar medical, care si-au declarat apartenenta la clasa de personal medical, si nu la personal din invatamant, dar ei au fost in prima etapa, dar ei sunt printre aceia care intra vaccinati la interfata cu studentii".Cimpeanu a spus ca i s-ar parea normal ca un cadru didactic sa spuna public daca s-a vaccinat, "dar daca alege sa refuze pe baza confidentialitatii actului medical (...) sigur ca lucrurile se complica din perspectiva legala"."Eu sunt insa convins ca in cadrul acelei solidaritati intre profesori elevi -parinti, cele mai multe cadre didactice vor alege sa spuna onest: m-am vaccinat sau nu m-am vaccinat pentru ca am contraindicatii medicale sau nu m-am vaccinat pentru ca...", a afirmat Cimpeanu.