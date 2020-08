Ce masuri iau unele state europene pentru redeschiderea scolilor. Profesori cu masca si viziera, cursuri tinute afara si spalat des pe maini

Scoala in Romania

Cele trei mari scenarii - rosu, galben si verde - sunt stabilite in functie de numarul de cazuri noi din ultimele 14 zile la mia de locuitori.presupune ca elevii sa se intoarca in banci.presupune ca o parte dintre elevi se vor intoarce in banci, iar cealalta parte va ramane acasa sa faca aceste cursuri in online, prin rotatie. Tot in acest scenariu, gradinitele si clasele a VIII-a si a XII-a, care se pregatesc pentru examen, merg la scoala. In ultimul scenariu, cel, cursurile se vor face exclusiv in online.Pana luni, 17 august, in Romania numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 71.194, dintre care 32.759 de persoane s-au vindecat, iar 3.029 au decedat.Danemarca fost prima tara occidentala care si-a redeschis scolile in 15 aprilie, dupa o luna in care acestea au fost inchise. Cu aprobarea parlamentului, guvernul central a decis redeschiderea scolilor, invocand dreptul copiilor la educatie ca motiv al deciziei lor.Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 12 ani s-au intors la scoala, au fost repartizati inde doisprezece elevi. Aceste grupuri - cunoscute si sub denumirea de "bule de protectie" - ajung la scoala la ore esalonate, mananca separat si au propriile zone la locul de joaca. Toti elevii trebuie sa se spele pe maini la fiecare doua ore, dar nu trebuie sa poarte masti. Bancile sunt asezate la doi metri una de alta, toate materialele educationale trebuie curatate de doua ori pe zi, iar atunci cand este posibil, orele se tin afara. Parintii nu au voie pe proprietatea scolii, potrivit time.com Pana luni, 17 august, in Danemarca au fost inregistrate 15.740 de cazuri de coronavirus, dintre care 13.417 s-au vindecat, iar 621 de persoane au decedat.Scolile nu s-au inchis niciodata in Suedia si nici nu s-au schimbat in mod substantial regulile. S-a vorbit despre faptul ca acest lucru creeaza o oportunitate de a colecta date despre modul in care virusul COVID-19 s-ar putea raspandi in scoli in astfel de circumstante -, dar in realitate aceste date nu au fost niciodata colectate.Anders Tegnell, cel mai important virusolog al Suediei, sustine ca decizia de a mentine deschise scolile suedeze si centrele de zi nu a avut prea multe influente asupra ratelor de infectie. El a mai avertizat ca deschiderea scolilor doar pentru a le inchide din nou, din cauza reaparitiei infectiilor ar fi "dezastruoasa" pentru increderea in autoritatile publice, potrivit fortune.com . Scolile se vor redeschide pe 30 august.Pana luni, 17 august, in Suedia au fost inregistrate 85.045 de cazuri de coronavirus, dintre care 5.787 de persoane au decedat.Unele scoli germane s-au redeschis partial in primavara, dar abia acum, dupa vacanta de vara, scolile se redeschid pe deplin in toata tara.In cadrul sistemului federal al Germaniei, fiecare land are propriul moment de pauza pentru vacanta de vara, iar landul Mecklenburg - Pomerania de Vest - care a avut cea mai mica rata de infectare din Germania - a devenit primul care si-a redeschis complet scolile. Au urmat Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein si Renania de Nord-Westfalia, saptamana trecuta.Experienta timpurie a landului Mecklenburg-Pomerania de Vest nu a fost deosebit de incurajatoare. La sfarsitul primei saptamani dupa revenirea la scoala, doua scoli trebuiau sa fie inchise din cauza infectiilor - dupa aparitia a doua cazuri de COVID-19 - un profesor intr-o scoala, un elev, in cealalta.Exista o mare dezbatere legata de necesitatea ca elevii sa poarte masti la scoala. In Schleswig-Holstein, acest lucru nu este obligatoriu. In Berlin si Brandenburg este, pe coridoare, in cantine si pe scari copiii trebuie sa poarte masti. In Renania de Nord-Westfalia, mastile vor fi obligatorii si in clasa - dar numai pana la sfarsitul lunii august. Ministrul federal al Educatiei din Germania, Anja Karliczek, ar prefera pur si simplu ca toata lumea sa poarte masti in scoli.Pana luni, 17 august, in Germania au fost inregistrate 225.696 de cazuri de coronavirus, dintre care 202.900 s-au vindecat, iar 9.292 au decedat.Dupa ce a fost puternic lovita de pandemie, Italia intentioneaza sa redeschida scolile pe 14 septembrie.Grupele vor trebui sa fie mai mici pentru a permite distantarea sociala - 50.000 de cadre didactice suplinitoare se presupune ca vor fi aduse in scoli pentru a face acest lucru posibil, cu finantare guvernamentala. In unele scoli va fi redus numarul de banci, astfel incat copiii nu sa nu fie nevoiti sa stea prea aproape unii de altii.Studentii si profesorii vor trebui sa poarte masti (iar cei din urma vor trebui sa poarte si viziere). De asemenea, se vor tine lectii in aer liber, acolo unde este posibil sau se vor tine cursuri la teatre si muzee.Pana luni, 17 august, in Italia numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 254.235, dintre care 203.968 s-au vindecat, iar 35.400 de oameni au murit.Ministrul Educatiei in Spania a anuntat ca, desi copiii se vor intoarce la scoala, este posibil sa nu fie la fel cum era inainte ca pandemia sa loveasca tara. Acesta a declarat ca salile de curs pentru elevii din scoala primara nu vor gazdui mai mult de 20 de elevi. Copiii vor fi organizati in grupuri separate. Acesta este un aranjament similar cu cel implementat in Marea Britanie si permite un grad mai mare de interactiune intre copiii din cadrul grupului.Copiii vor fi incurajati sa poarte masti si trebuie sa pastreze o distanta de 1,5 m unii de ceilalti, potrivit euroweeklynews.ro . Scolile se vor redeschide pe 4 septembrie.Pana luni, 17 august, numarul cazurilor de coronavirus din Spania a ajuns la 358.843, dintre care 28.617 au decedat.Franta a redeschis scolile in mai, in mod voluntar. Zeci de infectii potential legate de scoala au aparut rapid, ceea ce a dus inchiderea urgenta a mai multor unitati de invataman, insa Guvernul a spus ca probabil durata incubarii a facut ca infectiile sa aiba loc inainte ca scolile sa se redeschida.Dupa saptamani de redeschidere treptata, revenirea la scoli a inceput cu seriozitate la sfarsitul lunii iunie, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a declarat ca este. Nu existau norme de distantare sociala pentru copiii de gradinita , o regula de un metru distanta pentru cei din scolile primare si purtatul mastii pentru copiii mai mari, in cazul in care distantarea sociala nu era posibila.Totusi, aceasta scoala obligatorie a durat doar cateva saptamani, intrucat anul scolar s-a incheiat in Franta la inceput de iulie, potrivit fortune.com Pana luni, 17 august, in Franta au fost inregistrate 218.536 de cazuri de coronavirus, dintre care 83.848 de persoane s-au vindecat, iar 30.410 au decedat.Ministrul polonez al Educatiei Dariusz Piontkowski a scris, luni, intr-o postare pe Facebook ca in majoritatea scolilor se poate reveni la orele traditionale si contactul direct cu elevii., scrie acesta pe Facebook Acelasi ministru polonez a mai spus ca Guvernul de la Varsovia ii va obliga pe parinti sa isi trimita copiii la scoala chiar daca acestia vor fi ingrijorati din cauza infectarilor, deoarece, relateaza Agerpres. Scoala va incepe in Polonia in 2 septembrie.Pana luni, 17 august, au fost inregistrate 57.279 de cazuri de coronavirus, dintre care 39.359 de persoane s-au vindecat, iar 1.885 de persoane au decedat.