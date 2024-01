Cluj: Bebelusi transformati in genii

In Cluj-Napoca exista un centru educational pentru prescolari, care le ofera ocazia copiilor cu varsta cuprinsa intre doua luni si opt ani, sa-si dezvolte abilitatile de comunicare.

"Programul de pregatire a fost realizat in opt ani de cercetatori din SUA si ii ajuta pe copii sa isi dezvolte gandirea, increderea in sine, limbajul si felul in care comunica de la o varsta frageda. Practic, acestia vor fi altfel de copii, mai moderni", a declarat pentru Adevarul Andreea Cojoc, directorul scolii FasTracKids Cluj.

Ea a mai precizat ca centrul nu inlocuieste gradinita, ci reprezinta o modalitate de pregatire suplimentara sau, in cazul celor mici, o pregatire inainte de gradinita.

Proiectul este unic in Romania, iar in tara exista noua astfel de scoli moderne, care folosesc tehnologie de ultima generatie pentru educarea copiilor.

Cei peste 70 de copii inscrisi iau parte la diverse programe, in functie de varsta. Cursurile sunt in format electronic si ruleaza de pe CD, iar instructorii se ajuta de un ecran digital controlat prin atingeri pentru a le prezenta micutilor lectia zilnica.