Universitatea Tehnică din Iași face cursuri în format hibrid. La ce activități participă fizic studenții

Cursurile în anul universitar 2021-2022 se vor desfăşura în sistem hibrid la Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI).

Conform rectorului TUIASI, Dan Caşcaval, deşi în noul an universitar se va aplica un sistem hibrid, se va impune prezenţa fizică a tuturor studenţilor în Iaşi.

Potrivit acestuia, toate cursurile de la cele 11 facultăţi ale Politehnicii ieşene vor fi susţinute în sistem online, în timp ce activităţile cu aplicare practică, adică laboratoare, seminarii, proiecte, ore de sport - vor fi desfăşurate faţă în faţă, cu prezenţa fizică a studenţilor şi profesorilor.

"Odată cu 1 octombrie, când va fi organizată şi festivitatea de deschidere a anului universitar, studenţii din toţi anii de studiu de la licenţă, masterat, doctorat, vor participa fizic la toate activităţile care impun prezenţa acestora, cu excepţia situaţiilor justificate, precum îmbolnăvirea sau accesarea unei mobilităţi tip Erasmus+. În mod cert, fiind vorba despre o universitate prin excelenţă cu aplicabilitate practică, nu putem comuta activităţile în întregime online. În plus, experienţa anului trecut, în care am avut doar şase cazuri de infectare în rândul studenţilor cazaţi în Campusul 'Tudor Vladimirescu' şi nu am fost nevoiţi să suspendăm activităţile on-site ale niciunei facultăţi, ne face încrezători că vom putea să ne protejăm şi în acest an", a declarat rectorul TUIASI.

Cum se va desfășura festivitatea de deschidere

Acesta a precizat că festivitatea de deschidere a anului universitar se va desfăşura pe 1 octombrie, în zona spaţiului verde amenajat între căminele T9 şi T10 din în Campusul "Tudor Vladimirescu".

"Vor fi invitaţi doar din rândul partenerilor locali şi vom acorda premii celor mai buni studenţi de la fiecare facultate, însă vom respecta şi regulile sanitare impuse. Şi din acest motiv, dar şi datorită ambianţei, preferăm ca festivitatea să se desfăşoare în aer liber, în campus", a mai menţionat rectorul TUIASI.

Ads