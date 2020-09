DOCUMENT In 595 de unitati de invatamant din Bucuresti va fi aplicat sistemul de hibrid, in timp ce in 24 copiii vor invata online. Lista scolilor

"S-a aprobat scenariul galben de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant din Municipiului Bucurestice face parte integranta din hotararea Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, scenariu avizat de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si de catre Inpectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti", a anuntat Prefectura dupa sedinta extraordinara a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, prezentand o lista de 595 de unitati de invatamant in care copiii vor invata in sistem hibrid, prin rotatie.Acest scenariu implica participarea zilnica la cursuri a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.Totodata, s-a aprobat scenariul rosu de organizare si desfasurare in unitatile de invatamant din Municipiului Bucuresti in alte cinci scoli, incluse ina deciziei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, scenariu avizat de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si de catre Inpectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti."Unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti, care nu au fost cuprinse scenariile de la Anexa 1 si 2, vor desfasura procesul de invatamant in Scenariul 3-online, potrivit Ghidului de aplicare a masurilor din Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului Sanatatii. Autoritatile locale de pe raza Municipiului Bucuresti vor asigura resursele necesare desfasurarii procesului de invatamant", anunta Prefectura Capitalei, prezentandScenariul rosu se refera la participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati / lectii online.