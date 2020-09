Masuri speciale la scoala "smart" din Ciugud: sistem de recunoastere faciala care poate lua temperatura si detecteaza lipsa mastii

Scoala a fost dotata cu un sistem inteligent de acces in cladire care permite recunoasterea faciala a elevilor si profesorilor. Sistemul poate semnaliza daca acestia poarta masca si poate sa ia si temperatura celor care intra in scoala. De asemenea, semnaleaza daca un elev lipseste si conducerea unitatii de invatamant poate, astfel, sa contacteze imediat familia pentru a vedea ce s-a intamplat. Scoala "smart" de la Ciugud a fost dotata, de asemenea, cu un sistem de filtrare si dezinfectare a aerului in spatiile comune. In plus, pentru demararea in siguranta a anului scolar, personalul didactic si cel nedidactic va fi testat pentru coronavirus.Cum functioneaza sistemul inteligent de recunoastere faciala: In momentul in care copilul ajunge in fata camerei, sistemul ii detecteaza fata si constata daca are sau nu masca pe fata. Daca nu are masca, porneste o alerta si i se spune verbal sa isi puna masca. De asemenea, i se stabileste temperatura printr-un termometru contactless. Toti copiii sunt recunoscuti facial, iar daca unul lipseste, situatia este semnalata conducerii scolii."Scenariile pe care le-am pregatit presupun masuri serioase pentru siguranta copiilor si o sa va dau cateva exemple. Am pregatit toate clasele si le-am dezinfectat, de asemenea am pregatit pentru accesul in scoala un sistem inteligent care detecteaza temperatura copiilor dar si daca acestia au sau nu au masca. Intr-un mod jucaus li se spune sa isi puna masca. In spatiile publice vom avea dispozitive speciale medicale pentru purificarea si dezinfectarea aerului. Este vorba despre un dispozitiv romanesc, suntem prima institutie publica din Romania care folosim si testam aceste dispozitive care au autorizatie de la Ministerul Sanatatii", spune Dan Lungu, purtator de cuvant al Primariei Ciugud.Pentru fiecare copil, in prima zi de scoala, autoritatile locale au pregatit un ghid de buzunar, realizat impreuna cu UNICEF Romania, in care, intr-o forma usor de inteles, vor invata ce inseamna coronavirusul si cum se pot proteja."S-au luat masuri speciale si pentru transportul copiilor, astfel incat sa existe distantare sociala intre ei si tot ce presupune siguranta lor. Cadrele didactice din, dar si personalul auxiliar se vor testa in cursul zilelor urmatoare, astfel incat sa fim siguri ca vin la scoala sanatosi. In completarea acestor masuri, am conceput o campanie de informare a parintilor. Sistemul acesta inteligent ne permite ca in timp real, in momentul in care s-a facut accesul tuturor copiilor in scoala, daca un copil lipseste, sa fie emisa o alarma la directorul scolii care in maximu, 10 minute ia legatura cu familia", afirma reprezentantul administratiei locale. Scoala din Ciugud are 135 de elevi La unitatea de invatamant modernizata de la Ciugud invata toti copiii de pe raza comunei, transportul acestora facandu-se gratuit cu insotitori in mijloacele de transport. Toti copiii din clasele primare beneficiaza de o masa calda in fiecare zi, platita de la bugetul local. De asemenea, scoala are si un program "after school" care este sustinut voluntar de catre invatatori si profesori Elevii de aici folosesc de anul scolar trecut cel mai modern sistem de invatare din tara, prin intermediul unor lectii interactive derulate cu ajutorul unei tehnologii de ultima generatie. Scoala gimnaziala detine un sistem de comunicare online care permite desfasurarea cursurilor de la distanta. Pentru 65 de elevi din clasele V-VIII, profesorii au posibilitatea sa primeasca acasa lectiile si chiar sa interactioneze video, prin internet, cu cadrele didactice. Realizarea scolii "smart" a presupus investitii de circa 1 milion de euro, de la bugetul de stat, bugetul local si din sponsorizari. Primaria Ciugud a cheltuit 1 milion de euro pentru a realiza toate aceste investitii in sistemul local de invatamant.Cititi si: