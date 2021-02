Ministerul Educatiei anunta "cel mai mare buget din ultimii 30 de ani", in valoare de aproape 40 de miliarde de lei

"Astazi, 19.02.2021, in sedinta de Guvern a fost adoptat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Bugetul Ministerului Educatiei inregistreaza o crestere de finantare a domeniului invatamant , in valoare absoluta, de 241,8 milioane lei. Precizam ca aceasta crestere este inregistrata in conditiile in care bugetul anului 2021 nu mai cuprinde o serie de cheltuieli, precum vouchere de vacanta, plata diferente salariale cf. Legii 85/2016 sau alocari de la fondul de rezerva", a transmis, vieri seara, Ministerul Educatiei, printr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, actiunea invatamant (total finantare educatie ) inregistreaza, conform proiectului de buget pentru anul 2021, o valoare de 39,65 miliarde lei, in crestere cu 6% fata de 2020 (crestere cu 2,24 miliarde lei)."Cele mai relevante cresteri constau in asigurarea, in premiera de la bugetul de stat, prin bugetele locale, a finantarii pentru bursele elevilor (535,7 milioane lei). De asemenea, o crestere substantiala inregistreaza finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, componenta destinata cheltuielilor materiale si pregatirii profesionale (crestere de 26%, de la 1,259 miliarde lei la 1,585 miliarde lei). Desi subdimensionat in raport cu necesarul de resurse in educatie, se constata totusi ca anii 2020 si 2021 au beneficiat de un maximum de finantare a invatamantului romanesc din ultimii 10 ani, atat in valoare absoluta, cat si procentual, raportat la PIB", a mai transmis Ministerul Educatiei.Institutia vobeste despre faptul ca bugetul alocat invatamantului este "cel mai mare, in valoare absoluta, in ultimii 30 de ani" si va fi completat cu finantarea care va fi obtinuta prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru reforma educatiei.Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, Legea bugetului de stat pentru 2021.