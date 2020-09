Ministerul Educatiei: 238 de scoli din tara sunt incadrate in scenariul rosu. Situatia din Capitala

MEC a anuntat, vineri, ca, in urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta (CJSU/CMBSU) au emis hotararile privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant, valabil pentru inceputul de an scolar 2020-2021.Astfel, conform acestora, se inregistreaza urmatoarea situatie conform raportarii efectuate de inspectoratele scolare:- 12.610 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara- 4.892 de unitati de invatamant in Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, respectiv revenirea partiala (prin rotatie de una-doua saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie- 238 unitati de invatamant in Scenariul 3: participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.- 7 unitati de invatamant in scenarii mixte (S2+S3). Toate aceste unitati sunt din Bucuresti." Varianta aceasta s-a aprobat avandu-se in vedere situatiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unitati se afla in curs de reabilitare si altele au cazuri medicale particulare la clasa , astfel incat impun invatarea online", a transmis Ministerul Educatiei.Consiliile de administratie de la nivelul fiecarei unitati de invatamant au adoptat propunerile in functie de analiza situatiei epidemiologice efectuate la nivel national de catre directiile de sanatate publica si Institutul National de Sanatate Publica (comunicata in data de 7 septembrie), de infrastructura si de resursele existente in fiecare unitate de invatamant.Potrivit respectivei analize, in 2.728 de localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, in 410 localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, se situeaza intre 1 si 3 la 1.000 de locuitori, iar in 43 de localitati numarul de cazuri de noi imbolnaviri, confirmate in ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.Potrivit Ordinului comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele trei scenarii de functionare este rata incidentei cumulate, respectiv: numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.