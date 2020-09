Ministrul Educatiei: "Ora de curs va dura 50 de minute"

"Va pot demonstra in direct cand o sa incepem cursurile, in momentul in care vom merge la scoala. Impreuna trebuie sa gandim lucrurile pentru copii, pentru educatia copiilor", a declarat Monica Anisie, la Digi24, raspunzand provocarii unui cadru didactic.Monica Anisie a spus ca ora de curs va dura 50 de minute, iar fiecare profesor trebuie sa isi adapteze sistemul de predare astfel incat sa isi poata acoperi intreaga programa "Deci durata unei ore de curs este de 50 de minute. Cum anume putem face lucrul acesta? Trebuie ca fiecare profesor sa se adapteze, depinde de fiecare disciplina, de disciplina pe care o preda si tocmai de aceea Ministerul Educatiei a elaborat acele repere metodologice. Au fost profesori care au lucrat la acele repere metodologice. Au experimentat, fiindca au scris acele repere metodologice profesori care au predat in sistem online in aceasta perioada. Am tinut sa fie oameni care au experimentat acest lucru si care stiu cum anume sa poata sa se realizeze (...)Vorbim despre o perioada in care am predat numai online. Din postura de cadru didactic, ma gandesc cum anume sa imi structurez si ceea ce am de predat si ceea ce am de verificat in asa fel incat in cele 50 de minute sa ma incadrez si sa parcurg intreaga programa. Va fi o perioada in care va trebui sa ne adaptam situatiei respective (...) Si eu ma gandesc cum anume as putea sa imi tine lectia, incepand cu data de 14 septembrie, la elevii mei", a afirmat ministrul Educatiei.Cat despre profesorii care nu vor sa vina in fata camerei pentru a preda online, ministrul crede ca este doar o situatie de moment."Eu cred ca este o situatie de moment. (...) Poate ca este aceasta temere, ca suntem expusi, ar putea oricine sa intre, probabil, si sa fie prezent acolo, la ora respectiva. S-a mai intamplat in aceasta perioada in care am sustinut cursurile online, insa trebuie sa spunem ca fiecare dintre noi, cei care suntem la catedra, trebuie sa ne gandim ca este important sa fim la scoala si sa ne pregatim elevii pentru ceea ce este important (...) Sanctiuni? Pai, vorbim despre un statut al cadrului didactic, pe care trebuie sa il respectam cu totii, vorbim despre o lege, prin urmare (...) Eu nu vorbesc despre sanctiuni pentru ca sunt convinsa ca vom fi in spatiul scolii cei care putem sa facem lucrul acesta. Exista si colegi care sunt bolnavi si fata de care trebuie sa avem intelegere in aceste momente, sa fim alaturi de ei si care vor preda in sistem online, daca nu pot veni fizic la scoala", a subliniat Monica Anisie.