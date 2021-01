Numarul exact al angajatilor din sistemul de invatamant care vor sa se vaccineze. "126.000 lucreaza nemijlocit cu elevii si studentii"

Potrivit lui Cimpeanu, 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant si-au exprimat optiunea de a se vaccina anti-COVID-19.Ministrul Educatiei mai spune ca 126.000 de persoane dintre cele 168.000 care doresc sa se vaccineze lucreaza "nemijlocit" cu elevii si studentii."Aceasta decizie a fost luata de catre un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant. Pentru ca acesta este numarul celor care au raspuns: da, dorim sa ne vaccinam in prima etapa. Toti ceilalti pana la 355.000 nu sunt persoane care au respins vaccinarea. Am incercat sa facem o prioritizare la nivelul celor care si-au declarat disponibilitatea pentru vaccinare din cei 168.000 de angajati - 126.000 sunt persoane pe care le-am identificat ca lucrand la interfata directa, nemijlocita, cu elevii si studentii.Sunt, spre exemplu, si situatii, este vorba despre gradinite, de scoli speciale si de alte astfel de situatii in care am considerat ca tot personalul interactioneaza direct cu elevii, interactioneaza direct cu copiii in cazul gradinitelor cu copii care nu au obligativitatea de purta masca pe baza varstei mici. Acestia sunt o categorie prioritara", a explicat ministrul cu prilejul unui webinar dedicat personalului din invatamant privind vaccinarea anti-COVID.El a spus ca are deplina incredere ca cei care organizeaza campania de vaccinare vor identifica solutia prin care personalul din invatamant, "indeosebi" cel care lucreaza nemijlocit cu elevii si studentii, va fi vaccinat prioritar."Deci inainte de data de 8 februarie, planificata pentru deschiderea scolii, in situatiile mentionate va incepe o vaccinare prioritizata conform cu prioritatea pe care toata societatea romaneasca spune ca o acorda scolii romanesti. Modalitatea tehnica prin care acest lucru se va face fara a afecta niciuna din programarile facute pana acum sunt convins ca va fi identificata si procesul de vaccinare va incepe inainte de data de 8 februarie", a mai afirmat ministrul.