Se linistesc apele la Colegiul National Gheorghe Sincai din Capitala. A fost numita o noua conducere

Noua echipa, care a fost propusa de profesorii contestatari, este formata din Teca Mircea, profesor de matematica , director general si Sotiriu Doina, profesor educatie fizica , director adjunct.Acestia ii inlocuiesc astfel pe Luminita Gheorghiu , momentan aflata in concediu medical, si Gratiela Surdu, care isi daduse demisia in urma cu o saptamana, din informatiile noastre.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , declarase pe 25 februarie ca isi exprima convingerea ca actuala conducere a Colegiului "Gheorghe Sincai" va fi schimbata cu una "care sa manifeste mai multa competenta in a apara drepturile elevilor si profesorilor decat se intampla in acest moment"."O precizare importanta, si imi aleg bine termenii, imi exprim convingerea ca in foarte scurt timp scoala va avea o alta conducere care sa manifeste mai multa competenta in a apara drepturile elevilor si profesorilor decat se intampla in acest moment. Numirea conducerii scolii este apanajul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, nu al ministrului, articolul 248, alineatul 7, dar sunt convins, subliniez, ca Inspectoratului Scolar Bucuresti va avea intelepciunea sa aleaga o noua conducere care sa contribuie la revenirea la normal a lucrurilor in Colegiul National Gheorghe Sincai", a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.